GP Catalogna
MotoGP, GP Catalogna 2025: risultati e classifica FP1. Marc Marquez impressiona, Bagnaia penultimo
Pedro Acosta ha realizzato la miglior prestazione cronometrica al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il talento spagnolo della KTM ha girato in 1’38″979 al Montmelò dopo aver montato gomme nuove per l’ultimo run, precedendo di 95 millesimi la Honda del francese Johann Zarco.
Ottimi segnali in casa Ducati per Marc Marquez, estremamente competitivo sul passo e terzo in classifica a soli 219 millesimi dalla vetta senza cambiare pneumatici in modo da lavorare già sulla seconda parte della gara domenicale. Stessa strategia anche per Alex Marquez, 5° a 405 millesimi dalla testa, mentre gli altri ducatisti hanno fatto più fatica attestandosi nelle retrovie.
Da registrare per i colori azzurri il buon sesto posto di Luca Marini con la Honda, ma si inseriscono nella top10 anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia ed Enea Bastianini con la KTM. Niente time-attack e 23ma posizione per un opaco Francesco Bagnaia, che paga un secondo e mezzo dal leader Acosta ma soprattutto oltre un secondo dal compagno di squadra Marc Marquez.
Di seguito i risultati e la classifica completa della FP1 del GP di Catalogna 2025 di MotoGP.
CLASSIFICA FP1 GP CATALOGNA MOTOGP 2025
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.979 16 18 354.0
2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’39.074 19 20 0.095 0.095 349.5
3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.198 4 19 0.219 0.124 351.7
4 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.368 12 14 0.389 0.170 347.2
5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.384 5 19 0.405 0.016 347.2
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’39.419 15 18 0.440 0.035 348.3
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.494 18 21 0.515 0.075 354.0
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.503 19 20 0.524 0.009 345.0
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1’39.552 17 18 0.573 0.049 349.5
10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.605 14 17 0.626 0.053 350.6
11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.744 14 16 0.765 0.139 348.3
12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.771 13 17 0.792 0.027 348.3
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.888 18 19 0.909 0.117 347.2
14 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.920 15 21 0.941 0.032 342.8
15 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.926 8 19 0.947 0.006 346.1
16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’39.955 16 19 0.976 0.029 347.2
17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’39.986 5 18 1.007 0.031 351.7
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’40.039 6 19 1.060 0.053 346.1
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’40.159 6 20 1.180 0.120 348.3
20 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’40.223 4 15 1.244 0.064 350.6
21 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.350 5 20 1.371 0.127 346.1
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’40.451 16 17 1.472 0.101 347.2
23 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.535 12 19 1.556 0.084 350.6
24 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’40.990 4 17 2.011 0.455 345.0