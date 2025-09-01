MotoGP, GP Catalogna 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV

Dopo un fine settimana di riposo è pronto per tornare in scena il Motomondiale 2025. Dopo la tappa dell’Ungheria si tornerà in azione per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento della stagione 2025.

Una tappa che è sempre presente nel calendario e che nel 2024 ha visto due gare. A fine maggio Aleix Espargarò (Aprilia) vinse la Sprint Race, mentre Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) si impose nel Gran Premio domenicale. Si è poi tornati in Catalogna a novembre, quando il Montmelò ha sostituito Valencia, colpita da una devastante alluvione. In autunno, Pecco fece doppietta Sprint Race-Gran Premio, ma quel weekend incoronò Jorge Martin Campione del Mondo.

Com’è la situazione di classifica? Nella classe regina arriviamo con Marc Marquez dominante reduce da 7 doppiette consecutive con 455 punti contro i 280 di Alex Marquez ed i 228 di Pecco Bagnaia, sempre più insidiato da Marco Bezzecchi che si porta a 197. Nella classe mediana è sempre in vetta Manuel Gonzalez con 204 punti contro i 179 di Aron Canet ed i 173 di Diogo Moreira. In Moto3, invece, tutto in discesa per José Antonio Rueda che domina con 250 punti contro i 181 di Angel Piqueras ed i 164 di Maximo Quiles.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna si potrà seguire su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che proporrà i momenti clou. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 5 settembre

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 6 settembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

Domenica 7 settembre

Ore 09:40, Warm-up MotoGP

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:30, GRAN PREMIO MOTOGP