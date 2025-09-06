MotoGP, GP Catalogna 2025. L’implacabile Marc Marquez sfidato dalle Ktm, da Bezzecchi e dal fratello Alex?

L’odierna giornata di sabato 6 settembre sarà dedicata alle qualifiche e alla Sprint del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. L’appuntamento di casa, nel senso più letterale del termine, per il dominatore del Mondiale Marc Marquez. Cionondimeno, il trentaduenne catalano non comanda la tabella dei tempi al termine del venerdì.

El Trueno de Cervera ha verosimilmente fatto il minimo sindacale, lasciando le luci della ribalta alle Ktm di Pedro Acosta e Brad Binder. Per quanto visto sinora, non c’è ragione di dubitare che il fenomenale iberico torni davanti a tutti quando più conta. Dovrà, tuttavia, tenere un occhio di riguardo sul fratello minore Alex, apparentemente ringalluzzito dall’aria di casa dopo una sequenza di appuntamenti negativi.

Viene però da chiedersi se la Ducati GP25 sia pienamente a proprio agio sul tracciato del Montmelò. Come detto, Marc Marquez non ha impressionato, ma il rendimento delle moto gemelle pilotate da Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio – dispersi nelle retrovie – fa sorgere il dubbio che la creatura più recente di Borgo Panigale possa essere meno incisiva nell’autodromo edificato alle porte di Barcellona.

Lo sperano le Ktm, ieri convincenti anche con Enea Bastianini e l’acciaccato Maverick Viñales, Marco Bezzecchi alla guida di un’Aprilia ben messa e chi ha una Ducati più stagionata (Alex Marquez, appunto). Speranze che però potranno eventualmente essere frustrate dal solito, implacabile,Marc Marquez.