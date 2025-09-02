MotoGP, Franco Morbidelli rinnova con il Team VR46 per il 2026

Franco Morbidelli sarà un pilota del team VR46 anche nella prossima stagione. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma ed oggi è arrivata l’ufficialità dallo stessa squadra sui propri canali ufficiali. Morbidelli correrà dunque al fianco di Fabio Di Giannantonio anche nel 2026, creando dunque ancora una volta un’accoppiata tutta italiana.

Una stagione finora con due podi per Morbidelli, che ha concluso al terzo posto in Argentina ed in Qatar, oltre ad altri due podi ottenuti nelle sprint (sempre in Qatar e poi nell’ultimo appuntamento in Ungheria). Il pilota italiano è al momento al sesto posto nella classifica del Mondiale con 161 punti, davanti proprio a Di Giannantonio (154).

Il rinnovo di Morbidelli non è stato l’unico in questa settimana per la MotoGP, con la griglia del 2026 che sta ormai andando a formarsi. Luca Marini resterà con la Honda nel team ufficiale, mentre il francese Johann Zarco con il Team LCR. Jack Miller, invece, sarà confermato con ogni probabilità in Yamaha Pramac.

Questi i video sui propri social con cui il Team VR6 ha confermato il rinnovo di Franco Morbidelli

