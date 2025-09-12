MotoGP, Franco Morbidelli: “Abbiamo preso ritmo velocemente, è il GP di casa: bisogna dare il massimo”

Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio di San Marino 2025, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Misano, si sono oggi disputate le prove libere e le pre-qualifiche, in attesa del sabato sempre molto impegnativo. È stato Marc Marquez ad ottenere la migliore prestazione nelle pre-qualifiche, firmando un interessante 1:30:480.

Lo spagnolo però non è stato l’assoluto dominatore del venerdì, come accaduto nei GP passati. Marco Bezzecchi, in sella alla sua Aprilia, ha pagato un ritardo di soli 147 millesimi dalla Ducati del leader del Mondiale. Segnali incoraggianti anche per Franco Morbidelli, terzo nelle pre-qualifiche (a 193 millesimi dalla prima piazza) e primo nelle FP1.

Si prospetta un sabato molto equilibrato per le qualifiche e per la Sprint Race. Morbidelli, come riportato da formulapassion.it, si è così espresso sul suo venerdì a Misano: “È stata una mattinata un po’ particolare perché sono dovuto stare fermo ai box per un po’. Siamo però riusciti a fare un buon lavoro ugualmente. Abbiamo preso il ritmo in una maniera molto veloce e questo è stato positivo. Non voglio altre penalità del genere in futuro, ma oggi è andata bene”.

“Ora cercheremo di continuare con questo trend e cercheremo di mantenere un programma di lavoro ben chiaro, come quello che abbiamo avuto finora. Vogliamo arrivare nel miglior stato di forma per la Sprint e per la Qualifica. È il gran premio di casa: bisogna essere belli tonici e siamo partiti belli tonici e sono contento di questo. Il programma non è cambiato più di tanto perché abbiamo lavorato nella stessa maniera, ma siamo partiti forte“, ha poi concluso il centauro del VR46 Racing Team.