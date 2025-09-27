MotoGP, Francesco Bagnaia: “Molto orgoglioso di questa giornata, ringrazio il team per aver trovato la soluzione ai problemi”

Si conclude con la vittoria di un rinato Francesco Bagnaia la Sprint Race del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati Factory, ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro, non perdendo mai la prima posizione conquistata in qualifica a Motegi. Prima vittoria stagionale nelle Sprint per il torinese, che torna a sorridere dopo mesi difficili.

Seconda posizione per l’altra Ducati di Marc Marquez (+1.842), sempre più vicino al nono titolo Mondiale. Il leader della classifica piloti ha gestito la gara, riuscendo comunque a superare Mir ed Acosta piazzandosi sul podio (29 medaglia Sprint). Terza posizione proprio per la KTM di Pedro Acosta (+3.674) che ha anticipato l’ottima Honda di Joan Mir (+4.300).

Per Bagnaia si tratta della dodicesima vittoria Sprint della carriera, l’ultima fu a Barcellona un anno fa. Ai microfoni di Sky Sport, il piemontese ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di questa giornata e della mia squadra. Da Misano siamo finalmente riusciti a trovare una quadra. Qui in Giappone non abbiamo modificato niente, abbiamo solo avuto qualche sfortuna ieri nel turno ma poi tutto ha funzionato bene, sia in qualifica che in gara. È un peccato non essere arrivati prima al cambiamento, sarebbe stato un campionato diverso. Però bisogna guardare avanti, capire era fondamentale. Per il mio umore questo risultato è fantastico, sapevo che quando potevo spingere sarei stato davanti. Questo weekend sapevo di essere competitivo. Marc è rimasto imbottigliato nel traffico, poteva nascere una bella battaglia”.

“Questa è una pista simile a Barcellona. Avevo detto al team che se non riuscivamo a risolvere qui i problemi poteva essere un incubo. Fortunatamente il test di Misano ci ha risolto molto ed è bello che sia così. Sono tornato a guidare in un modo ottimo, si è visto in qualifica ed in gara nel modo in cui aggredisco le curve. Chi merita questo risultato sono state le persone che mi sono state vicini ed alla squadra che non ha mai smesso di lavorare. Probabilmente potevamo arrivare prima alla soluzione, ci stavamo concentrando su altri dettagli. Ora abbiamo trovato un’altra strada”, ha poi concluso Bagnaia.