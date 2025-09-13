MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Il primo podio a Misano è speciale, domani sarà un’altra gara”

Si conclude con la vittoria di Marco Bezzecchi la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, sedicesimo capitolo del Motomondiale. Il centauro italiano è partito subito con un ritmo alto ma, a causa di un errore, è stato sorpassato nel cambio di direzione da Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo ha poi però forzato per ampliare il suo gap ed è scivolato in curva 15, chiudendo anticipatamente la sua Sprint.

Il pilota del Team Aprilia si è così ripreso la prima posizione, davanti alla Ducati di Alex Marquez che non è riuscito a raggiungere il riminese, terminando la prova al secondo posto (+1.026). Seconda vittoria in carriera nelle gare del sabato per l’azzurro, l’ultima volta fu ad Assen nel 2023. Terza piazza per la Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+2.680).

L’azzurro è riuscito ad anticipare il compagno di squadra Franco Morbidelli (+3.332), quarto all’arrivo. Ancora una gara anonima per Bagnaia che, partito in settima casella, ha chiuso solo tredicesimo a più di 16 secondi dalla testa. Ai microfoni di Sky Sport, Di Giannantonio si è così espresso sulla sua gara: “Abbiamo fatto una buona prestazione, mi aspettavo di fare una bella partenza ma non mi aspettavo di essere così avanti subito. All’inizio Fabio mi faceva un po’ da tappo ed i primi tre ne avevano di più”.

“Alla fine anche Franco è stato bravo ad essere sempre così vicino a me. A tre giri dalla fine ho anche commesso un errore per cercare di spingere però alla fine ho conquistato il mio primo podio in MotoGP a Misano. Siamo in una buona condizione per domani, come al solito soffro la gomma nuova. Anche oggi non sono riuscito a sfruttare i primi giri, poi mi sono trovato meglio con la gomma. Domani sarà tosta. La moto è incredibile, stiamo prendendo la strada giusta”, ha poi concluso l’azzurro.