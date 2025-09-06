MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Abbiamo dovuto cambiare il nostro metodo, ho dato tutto”

Fabio Di Giannantonio ha ottenuto un ottimo terzo posto nella Sprint Race in Catalogna, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló, il pilota del team di Valentino Rossi è riuscito a prendersi una top-3 significativa in un week end che non era cominciato nel migliore dei modi.

Di Giannantonio, infatti, è stato costretto a iniziare le qualifiche dalla Q1, avendo problemi ieri a trovare la prestazione nel corso delle pre-qualifiche. Quest’oggi però, grazie anche all’ottimo lavoro del team, è arrivata una terza piazza alle spalle della Ducati ufficiale dello spagnolo Marc Marquez e della Yamaha del francese Fabio Quartararo.

“È stato complicato perché abbiamo dovuto cambiare il nostro metodo. Il feeling con la moto non era ideale“, le prime parole a caldo di Di Giannantonio. “Già dalle prove libere di oggi le cose sono andate diversamente, ho dato tutto quello che avevo in questa Sprint. La partenza è stata ottima e ho cercato di avvicinarmi a Quartararo, ma alla fine mi sono preso questa terza piazza“, ha aggiunto.

Ai microfoni di Sky Sport, il pilota italiano ha precisato il concetto: “Sarebbe meglio lavorare in maniera più lineare. Io ritengo che abbiamo una base anche migliore di altri team, con la ricerca della perfezione a qualsiasi costo finiamo per complicarci la vita quando non si dovrebbe. Alla fine ho un’ottima moto che mi consente di lottare per le posizioni di vertice. In questo senso, non mi sento il tester di Ducati, perché loro vogliono che io vinca“.