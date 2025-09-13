MotoGP, Bezzecchi in pole position a Misano con l’Aprilia! 4° Marc Marquez, in terza fila Bagnaia

Marco Bezzecchi fa saltare il banco a Misano e conquista una splendida pole position per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, sedicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa romagnolo dell’Aprilia ha effettuato un time-attack strepitoso nel momento giusto, avvicinandosi al record assoluto della pista con un crono di 1’30″134 che gli consentirà di partire davanti a tutti sia nella Sprint che nella gara lunga.

Seconda pole dell’anno dopo quella del Red Bull Ring per il Bez, che archivia così la decima affermazione in qualifica della carriera nel Motomondiale e la sesta in top class. L’attuale leader tecnico della Casa di Noale ha preceduto di 88 millesimi la Ducati GP24 Gresini dello spagnolo Alex Marquez e di 94 millesimi la sorprendente Yamaha del francese Fabio Quartararo.

Quarta posizione al di sotto delle aspettative per il dominatore del campionato Marc Marquez, distante 218 millesimi dalla vetta con la Ducati GP25 ufficiale ma ancora favorito per la vittoria, mentre la seconda fila viene completata dal romano Franco Morbidelli (5° a 0.249 con la GP24 del team VR46) e dalla Honda di un convincente Luca Marini (6° a 0.256). Gap inferiore ai tre decimi ma risultato negativo per gli altri ducatisti italiani Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, 7° e 8°.

Weekend in salita invece per Enea Bastianini, che è stato eliminato in Q1 (anche a causa di una caduta) con il decimo tempo e dovrà rimontare dalla 20ma piazza in griglia con la KTM dopo essere salito sul podio nell’ultima gara in Catalogna.