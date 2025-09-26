MotoGP, Bezzecchi il più veloce nelle pre-qualifiche di Motegi. Passo indietro di Bagnaia

Tante cadute, grande equilibrio e qualche colpo di scena nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Alla fine è stato Marco Bezzecchi a siglare il miglior tempo del venerdì, confermando gli enormi progressi degli ultimi mesi e candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend al Twin Ring di Motegi.

Il Bez ha firmato un notevole time-attack in 1’43″193, a meno di due decimi dal record assoluto della pista, precedendo in classifica di 136 millesimi la KTM di un sempre generoso Pedro Acosta, velocissimo sul giro secco e autore di una scivolata nei minuti conclusivi del turno. Sessione solida per il leader del campionato Marc Marquez, 3° con la Ducati ufficiale a 167 millesimi dalla vetta in un weekend che potrebbe regalargli il nono titolo iridato della carriera.

Buone notizie per la Honda, che piazza Joan Mir in quarta e Luca Marini in sesta posizione rispettivamente a 168 e 310 millesimi da Bezzecchi dimostrando un buon potenziale almeno in ottica qualifica, ma avanzano direttamente in Q2 anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio (5° a 0.198) e Francesco Bagnaia (7° a 0.346), la Yamaha di Fabio Quartararo (8° a 0.401), l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (9° a 0.473) e la Honda LCR di Johann Zarco (10° a 0.541).

Tanti nomi importanti fuori dalla top10 e costretti a passare da un Q1 che si preannuncia infuocato, ma spicca su tutte la controprestazione di Alex Marquez. Il catalano del team Gresini ha fatto fatica nel time-attack, commettendo qualche errore di troppo e non andando oltre un deludente 15° posto a quasi sei decimi dalla vetta, che lo costringerà ad affrontare il Q1 per la prima volta in tutta la stagione. Esclusi per il momento dal Q2 anche altri big come Fermin Aldeguer e Jorge Martin oltre agli italiani Enea Bastianini (12°) e Franco Morbidelli (16°).

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTOGP 2025

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’43.193 25 27 315.7

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.329 19 19 0.136 0.136 318.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.360 20 22 0.167 0.031 315.7

4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’43.361 20 22 0.168 0.001 316.7

5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’43.391 20 21 0.198 0.030 313.9

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’43.503 22 23 0.310 0.112 314.8

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.539 17 20 0.346 0.036 313.0

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’43.594 26 26 0.401 0.055 311.2

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’43.666 21 22 0.473 0.072 313.0

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’43.734 22 22 0.541 0.068 316.7

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.742 19 21 0.549 0.008 311.2

12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’43.743 19 22 0.550 0.001 313.9

13 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.784 15 20 0.591 0.041 313.9

14 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’43.784 19 20 0.591 313.9

15 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.784 16 20 0.591 315.7

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’43.828 21 21 0.635 0.044 313.9

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.855 22 24 0.662 0.027 315.7

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’43.911 22 22 0.718 0.056 314.8

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’44.013 18 21 0.820 0.102 312.1

20 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.113 19 21 0.920 0.100 314.8

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1’44.202 19 24 1.009 0.089 314.8

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.654 18 23 1.461 0.452 315.7

23 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’44.801 15 21 1.608 0.147 314.8