MotoGP, Alex Marquez: “Oggi moto quasi perfetta, ma è mancata qualcosa nel quarto settore”

Alex Marquez ha centrato la prima fila in occasione delle qualifiche valide per il GP di San Marino, sedicesimo atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo weekend presso il World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Lo spagnolo in forza al team Gresini nello specifico si è accomodato al secondo posto, cedendo il passo solo ad un consistente (e sorprendente) Marco Bezzecchi.

Il centauro ha accusato un gap di +0.088 rispetto al “Bezz”, poleman di giornata con il tempo di 1:30.134, Terzo posto poi per la Yamaha di Fabio Quartararo (+0.094) il quale ha preceduto Marc Marquez, curiosamente quarto a +0.218.

Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Cervera ha commentato quanto fatto: “Questa mattina sono andato forte nel primo run, non nel secondo – ha detto Alex Marquez – Ma in quel caso abbiamo provato una cosa che poi non ha funzionato, quindi siamo tornati indietro. Ho sentito subito un buon feeling, aspetto che non avevo ieri perché non riuscivo a guidare la moto come volevo. La moto oggi è quasi perfetta, ho fatto bene anche se è mancata qualcosa nel T4, la caduta di Acosta davanti mi ha fatto perdere qualche decimo. Sono contento però di com’è andata“.

Marquez ha poi aggiunto: “Sprint? Sarà super esplosiva, tutti vorranno vincere. Marco Bezzecchi e Marc Marquez hanno qualcosa in più. Noi cercheremo di essere lì, di essere forti. Ci sarà anche Quartararo, sarà interessante, dobbiamo dare il nostro massimo”.