MotoGP, Alex Marquez: “Finalmente la pole! Nella Sprint dovrò essere cattivo ma intelligente”

Un eccellente Alex Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Montmelò il pilota spagnolo ha confermato di essere davvero a suo agio sulla pista posizionata a una ventina di chilometri da Barcellona, rifilando distacchi importanti a tutti.

La pole position, come detto, è stata centrata da Alex Marquez con il tempo di 1:37.536 con un margine di vantaggio di ben 267 millesimi su Fabio Quartararo, mentre completa la prima fila Marc Marquez a 409. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 474 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 483, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 498. Settimo crono per Johann Zarco a 619 millesimi, ottavo per Ai Ogura a 630, quindi nono Enea Bastianini a 651. Chiude decimo Luca Marini a 791 millesimi, undicesimo Brad Binder a 797, quindi 12° Marco Bezzecchi a 825, mentre è solamente 21° Pecco Bagnaia, eliminato già nella Q2.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di questa pole position. Sono stato davanti a Marc e Fabio che mi hanno rubato tante pole in questa annata – scherza – A parte gli scherzi bene così. Lo sport è davvero strano. In Ungheria quasi facevo fatica a stare sulla moto, invece qui tutto va liscio come l’olio. Sicuramente si tratta di una pista che mi piace tantissimo nel quale faccio la differenza”.

Ultima battuta sul prosieguo del weekend, iniziando dalla Sprint Race odierna delle ore 15.00: “Partire davanti è importante e, se scatterò bene, cercherò di imporre il mio ritmo, quello che ho sempre avuto in tutto il weekend. Vedremo se dietro avrò Marc o Fabio ma io darò tutto e vedremo di giocarcela nel finale. Sarà fondamentale essere cattivo ma intelligente perchè ora saranno in palio i punti importanti”.