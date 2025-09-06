MotoGP, Alex Marquez domina le qualifiche al Montmelò. Fatica Bezzecchi, flop Bagnaia

Alex Marquez si esalta al Montmelò e fa il vuoto nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo round del Mondiale MotoGP 2025. Per il fratello maggiore di Marc si tratta della seconda pole position in top class (la prima arrivò in Argentina nel 2023), la numero 17 in carriera nel Motomondiale, ma a questo punto il vero obiettivo diventa quello di tornare sul gradino più alto del podio domenica.

Il portacolori del team Gresini ha stabilito il nuovo record della pista con un impressionante 1’37″536, dimostrando una netta superiorità sul giro secco e rifilando quasi tre decimi al primo inseguitore Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ha pagato per la precisione 267 millesimi, mentre la prima fila è stata completata da Marc Marquez con la Ducati GP25 ufficiale a 409 millesimi dalla pole su un tracciato storicamente indigesto per il suo stile di guida.

Sessione non esaltante per l’Italia, che piazza comunque due piloti in seconda fila con le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio rispettivamente in quarta e sesta posizione (con Pedro Acosta 5° sulla KTM), mentre hanno fatto più fatica nel time-attack Enea Bastianini 9° con la KTM, Luca Marini 10° con la Honda e Marco Bezzecchi 12° con l’Aprilia.

Prosegue il weekend da incubo di Francesco Bagnaia, che incappa nella seconda eliminazione consecutiva in Q1 non andando oltre un pessimo 21° posto in griglia e confermando gli allarmanti segnali emersi sia a Balaton Park che ieri. Pecco, senza cadere, ha battuto in qualifica al Montmelò solamente due piloti reduci da infortuni (Maverick Viñales e Somkiat Chantra) ed un collaudatore come Lorenzo Savadori.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2025

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Marc Marquez (Ducati)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Enea Bastianini (KTM)

10. Luca Marini (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12. Marco Bezzecchi (Aprilia)

13. Fermin Aldeguer (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Raul Fernandez (Aprilia)

16. Miguel Oliveira (Yamaha)

17. Joan Mir (Honda)

18. Jorge Martin (Aprilia)

19. Aleix Espargarò (Honda)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Francesco Bagnaia (Ducati)

22. Maverick Vinales (KTM)

23. Lorenzo Savadori (Aprilia)

24. Somkiat Chantra (Honda)