MotoGP, 870.000 euro per la Ducati usata da Dovizioso per battere Marquez! La GP19 all’asta a cifre folli

“La Ducati GP19 utilizzata da Andrea Dovizioso nei duelli al fulmicotone con Marc Marquez nel Gran Premio del Qatar 2019 e nel Gran Premio d’Austria 2019 può essere tua! Ti bastano dagli 580.000 agli 870.000 euro da pagare in un’unica soluzione!”. Potrebbe essere questo l’annuncio pubblicato dal portale iconicauctioneers.com, che metterà all’asta il bolide di Borgo Panigale nel mese di novembre.

Ironia a parte, la notizia è reale. Una delle Ducati GP19 effettivamente pilotate da Dovizioso sei anni fa verrà messa all’incanto fra poche settimane dal sito specializzato di cui sopra. La base d’asta annunciata è di mezzo milione di sterline, pari a circa 580.000 €. Una valutazione congrua potrebbe però essere anche molto più alta, arrivando a tre quarti di milione di pounds (dunque, 870.000 euro).

Cifre folli, appartenenti a un mondo – quello delle aste di pezzi da collezione – in cui gira un ammontare di denaro da capogiro. La moto sarà completa e perfettamente funzionante. Uscirà dallo stabilimento di Borgo Panigale e sarà consegnata il 9 novembre al nuovo proprietario “chiavi in mano” con tanto di certificato di autenticità firmato da Paolo Ciabatti.

Ovviamente, questo felice possessore, dovrà essere particolarmente facoltoso. Verosimilmente, quella GP19 finirà nel garage di qualche sceicco del Golfo Persico, oppure di qualche magnate occidentale dell’Estremo Oriente che vorrà togliersi lo sfizio di possedere una vera MotoGP, teoricamente pronta all’uso.

Un bell’investimento anche per Ducati, che potrà incassare bene e testimonia come il marchio dell’azienda bolognese – parte del gruppo Lamborghini – mantenga una forte credibilità in ambito internazionale. Non si domina solo a livello agonistico, bensì anche sul mercato dei collezionisti.