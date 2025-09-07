Motocross oggi in tv, GP Turchia 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 7 settembre, vedrà andare in scena le gare della diciottesima tappa della stagione 2024: in programma ad Afyonkarahisar c’è il GP di Turchia, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 09.25 la MX2, alle 09.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10.

Sarà possibile guardare il GP di Turchia in diretta tv su Eurosport 2 HD, Sky Sport Mix (per gara-1 MXGP) e Sky Sport Max (per gara-2 MXGP), in diretta streaming su mxgp-tv.com, discovery+, DAZN, Rai Play Sport 3 (per gara-2 MX2 e gara-2 MXGP), Sky Go (per le gare della MXGP), NOW (per le gare della MXGP).

CALENDARIO GP TURCHIA 2025 MOTOCROSS

Domenica 7 settembre

09.25 Motocross, GP Turchia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.45 Motocross, GP Turchia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

13.15 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Mix, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

15.10 Motocross, GP Turchia: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

16.10 Motocross, GP Turchia: MXGP, gara2 – Sky Sport Max, Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 3, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

