Motocross MXGP, Romain Febvre è campione del mondo dopo un GP d’Australia condizionato dalla pioggia

Si è conclusa con il Gran Premio di Australia la stagione del Mondiale MXGP 2025. Il ventesimo ed ultimo appuntamento del calendario è stato decisivo per l’assegnazione del titolo Mondiale, conquistato dalla Kawasaki di Romain Febvre al termine di una gara-1 già risolutiva. Secondo titolo iridato per il francese a 10 anni dalla conquista del primo (2015).

Prima manche che parte subito con il guizzo di Lucas Coenen, primo davanti a Jeffrey Herlings e Tim Gajser. Partenza tranquilla per Febvre che si piazza in quinta posizione davanti alla Ducati di Mattia Guadagnini. Il difficile tracciato di Darwin, condizionato anche dalla pioggia, non aiuta i sorpassi e Coenen riesce subito a conquistare un buon vantaggio sugli inseguitori.

Il giovane belga conquista così la prima manche del GP d’Australia, seguito dall’olandese Jeffrey Herlings (KTM, +04.241). Completa il podio l’Honda di Tim Gajser (+05.838). Quarto posto per Romain Febvre (Kawasaki, +32.121) che si laurea così campione del Mondo MXGP 2025. Chiude al settimo posto l’azzurro Mattia Guadagnini (Ducati, +46.182).

La Kawasaki torna ad essere campione dopo 20 anni, l’ultimo successo arrivò nel 2005. Tutto era pronto, più tardi, per la gara-2 che avrebbe concluso la stagione ma, le condizioni della pista, diventata a causa della pioggia un vero e proprio acquitrino, hanno portato gli organizzatori a cancellare la manche, mettendo così fine ad un Mondiale impegnativo ed emozionante.