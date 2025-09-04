Motocross, MXGP: Coenen in Turchia per proseguire la rimonta, Febvre deve difendersi

Dopo la settimana di pausa, il Mondiale MXGP 2025 è pronto ad affrontare il terz’ultimo appuntamento del suo calendario. Nel weekend dal 5 al 7 settembre andrà infatti in scena il Gran Premio di Turchia, sul circuito di Afyonkarahisar. Ci avviciniamo alla fase finale del Campionato, i punti conquistati posso essere decisivi con la lotta per il titolo ancora in bilico.

È stato Jeffrey Herlings, a sorpresa, il dominatore assoluto del precedente GP, disputato ad Arnhem, in Olanda. Il padrone di casa ha conquistato entrambe le gare, anticipando gli avversari che lottano per il Mondiale. Lucas Coenen ha infatti concluso gara-1 e gara-2 alle spalle dell’olandese, conquistando punti importanti per avvicinarsi alla testa della classifica.

Il belga, in sella alla sua KTM, ha, soprattutto in gara-1, concluso una rimonta eccezionale che gli ha permesso di arrivare davanti al rivale Romain Febvre. Il francese (Kawasaki) ha però perso terreno in gara-2, conclusa solo in ottava posizione. Coenen ha così accorciato in classifica generale, con un ritardo che ora è di 31 lunghezze.

Ora la sfida si sposta in Turchia, in un tracciato mai conquistato in passato da Coenen e Febvre. Jeffrey Herling può puntare ad essere di nuovo protagonista, dopo le vittorie nel 2018, 2019 e 2021, magari sottraendo punti importanti a coloro che lottano per il campionato. Se Lucas Coenen (KTM) vorrà nuovamente accorciare in classifica, il GP turco deve necessariamente essere il punto di partenza per la rimonta finale.