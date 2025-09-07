Motocross, MX2: Sacha Coenen domina gara-1 del GP di Turchia, indietro Andrea Adamo

Si è aperta con gara-1 la domenica del Gran Premio di Turchia 2025, terzultimo appuntamento del Mondiale MX2. Sul circuito di Afyonkarahisar, la prima manche è stata conquistata da Sacha Coenen. Il diciottenne belga ha condotto la gara in maniera perfetta, guadagnando subito un buon margine al termine dei due giri iniziali. Seconda piazza per Kay De Wolf (Husqvarna, +5.873). Completa il podio Simon Langenfelder (KTM, +10.287).

Coenen subito in testa dopo la prima curva, seguito da De Wolf ed Everts. Il leader del Mondiale, Simon Langenfelder parte in sordina in quinta piazza ma da subito inizio alla sua rimonta. Prima supera Mathis Valin (Kawasaki) e poi Guillem Farres (Triumph) per salire in terza posizione. Il tedesco ha cercato poi di riavvicinarsi a Kay De Wolf per il secondo posto ma l’olandese si è difeso in maniera perfetta.

Gara-1 non perfetta quella di Andrea Adamo, costretto a rimontare dopo il 13esimo posto iniziale. Il siciliano è riuscito a guadagnare solo 5 posizioni, chiudendo la sua prova all’ottavo posto (+18.958). Il classe 2003 è riuscito ad anticipare Valerio Lata (Honda), che ha chiuso al nono posto (+22.234). La battaglia per il quarto posto si è accesa negli ultimi giri, con Mathis Valin che è riuscito a sorpassare lo spagnolo Farres, conquistando la quarta piazza (+15.332).

Liam Everts, dopo una buona partenza, ha smarrito il ritmo nelle fasi centrali nella gara, ma con un sorpasso al foto finish su Farres si è aggiudicato la quinta posizione (+16.246). Appuntamento per gara-2 alle ore 15.10, con Kay De Wolf ora a sole 9 lunghezze da Simon Langenfelder.