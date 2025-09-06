Motocross MX2: Coenen vince la Qualifying Race ad Afyonkarahisar, solo decimo Adamo

Si è aperto la Qualifying Race il sabato del Gran Premio di Turchia 2025, terzultimo appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul circuito di Afyonkarahisar, la vittoria è stata conquistata da Sacha Coenen che ha completato la sua prova in 24:59.840. Inizia nel migliore dei modi il sabato turco per il pilota della KTM che ha anticipato Kay De Wolf (+06.823) e lo spagnolo Guillem Farres (+08.069).

È stato Sacha Coenen a prendere la prima posizione dopo la prima curva, seguito da Kay De Wolf e Valerio Lata. Andrea Adamo è invece scivolato in settima piazza al termine del primo giro. Il siciliano si è poi riportato sulla ruota di Simon Langenfelder, dando inizio ad una lotta serrata per la quinta posizione. Il contatto tra i due ha fatto precipitare Adamo che ha chiuso in decima piazza (+24.897).

Davanti Guillem Farres (Triumph) è riuscito con grande velocità a rimontare su Everts e Lata, raggiungendo il terzo posto finale ad 8 secondi dalla testa. Quarta piazza finale, ad un passo dal podio per Camden Mc Lellan (Triumph) che chiude a +08.784. Quinto poi Liam Everts (Husqvarna, +09.274), seguito dal leader del Mondiale Simon Langenfelder (KTM, +10.804) e da un ottimo Valerio Lata (Honda, +12.477).