Motocross MX2, Adamo beffa Langenfelder e vince gara-2 a Shangai. Coenen chiude terzo e conquista il GP della Cina

Si è da poco conclusa la gara-2 del Gran Premio di China 2025, diciannovesimo e penultimo capitolo del Mondiale MX2 2025. Sul circuito di Shangai, la vittoria è stata conquistata da un fantastico Andrea Adamo che, nell’ultimo giro, è riuscito a sorprendere il leader del Mondiale Simon Langenfelder. Riscatto per il siciliano che in gara-1 era arrivato ai piedi del podio.

Il pilota della KTM è partito subito forte mettendosi immediatamente all’inseguimento del tedesco. Tra i due però si è subito inserito Sacha Coenen che successivamente ha subito l’attacco dell’azzurro. Nel provare il controsorpasso il belga ha commesso un errore ma è comunque riuscito a ripartire, concludendo la prova sul podio (+24.322). L’azzurro ha così continuato l’inseguimento, concluso solo con fantastico sorpasso nell’ultimo giro che gli vale la vittoria, l’ultima stagionale fu in Germania.

Simon Langenfelder ha quindi chiuso in seconda posizione (+3.294), non riuscendo a vincere il GP ma comunque guadagnando punti in ottica classifica piloti. Il suo diretto rivale, Kay De Wolf (Husqvarna) ha chiuso infatti in quarta piazza (+29.759), seguito da Camden McLellan (+31.284) che completa la top 5. Il GP di Cina è stato dunque conquistato da Sacha Coenen, in virtù del terzo posto in gara-2 e soprattutto della vittoria in gara-1.

La lotta per il titolo resta però molto aperta con Simon Langenfelder ora con 16 lunghezze di vantaggio rispetta a Kay De Wolf prima dell’ultimo appuntamento della stagione.