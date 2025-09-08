Motocross
Motocross, GP Cina 2025: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming
Prosegue senza soluzione di continuità il Campionato Mondiale 2025 di motocross. Dopo il fine settimana in Turchia, la carovana delle due ruote sarà di scena anche questo weekend per il GP della Cina, penultimo evento della competizione iridata programmato in quel di Shanghai.
Tantissima la posta in palio, complice due situazioni per certi diversi simili nelle due classi. Riepiloghiamo velocemente la situazione attuale: in classe MX2 infatti a recitare il ruolo di leader c’è Simon Laengenfelder con 833 punti, seguito da Kay de Wolf, secondo a 821 davanti al nostro Andrea Adamo, rimasto attardato in terra ottomana e terzo a quota 771.
Nella classe Regina spicca invece la lotta serratissima tra Romain Febvre e Lucas Coenen, con il primo che guida le operazioni con 885 sigilli, mentre il secondo insegue a quota 859. Decisamente fuori dai giochi invece Glenn Coldenhoff, sul gradino più basso del podio con 638.
Il GP di Cina sarà disponibile integralmente sulla piattaforma MXGP TV. Previste delle trasmissioni in diretta su Sky Sport (palinsesto in via di definizione). In streaming si potrà dunque seguire su Discovery+, NOW Tv, Sky Go e RAI Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta LIVE delle due gare valide per la MX2. Di seguito il programma completo.
CALENDARIO GP CINA MOTOCROSS 2025
Sabato 13 settembre
Palinsesto non comunicato
Domenica 14 settembre
6:10 Gara-1 MX2
7:10 Gara-1 MXGP
9:10 Gara-2 MX2
10:10 Gara-2 MXGP
PROGRAMMA GP CINA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: previste trasmissioni in diretta su Sky Sport
Diretta streaming: MXGP TV, Discovery+. NOW TV, Sky Go, Rai Play
Diretta Live testuale: OA Sport (per le prove di MX2)