Motocross, GP Cina 2025: orari gare MX2 e MXGP domenica 14 settembre, tv, streaming

Domani, domenica 14 settembre, andrà in scena il 19° e penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross. Sullo sterrato di Shanghai (Cina), lo spettacolo non mancherà di certo e sarà una tappa importante che aiuterà a comprendere meglio gli equilibri nei campionati di MXGP e di MX2 ancora in ballo. L’iride infatti si potrebbe assegnare.

Parlando della gara regina, il pilota francese Romain Febvre (Kawasaki) ha la sua chance. Se il transalpino dovesse riuscire a guadagnare almeno 34 punti su Lucas Coenen (KTM) chiuderebbe la partita. Nei fatti, al termine della Qualifying Race, il suo margine di vantaggio complessivo sul belga è di 30 lunghezze. Gara del sabato in cui l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) si è imposto, precedendo lo sloveno Tim Gajser (Honda) e Febvre, mentre Coenen ha concluso al settimo posto. Migliore tra i piloti italiani è stato Andrea Bonacorsi (Fantic) nono.

Nella MX2 è arrivata l’affermazione nella Qualifying Race dell’altro Coenen, Sacha, che sulla KTM si è messo alle spalle il tedesco Simon Laegenfelder (KTM) e un ottimo Valerio Lata (Honda). Ottavo il siciliano Andrea Adamo (KTM). In classifica generale Laegenfelder ha guadagnato 2 punti nei confronti dell’olandese Kay de Wolf (quarto nella gara odierna), portando il suo margine a 14 lunghezze. Adamo è terzo con 774 punti.

Il penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross, di scena a Shanghai (Cina), è previsto domani e sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport che seguiranno solo Gara-1 e Gara-2 di MXGP, mentre la copertura completa sarà in streaming su Discovery+, DAZN e su mxgp-tv.com. Limitatamente alle due manche della classe regina è prevista la copertura su SkyGo e su NOW.

GP CINA MOTOCROSS 2025

Domenica 14 settembre (orari italiani)

Ore 06.15 MX2 Gara-1 – Diretta streaming su Discovery+, DAZN e su mxgp-tv.com.

Ore 07.15 MXGP Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; in streaming su SkyGo, NOW, Discovery+, DAZN e su mxgp-tv.com.

Ore 09.10 MX2 Gara-2 – Diretta streaming su Discovery+, DAZN e su mxgp-tv.com.

Ore 10.10 MXGP Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport Arena; in streaming su SkyGo, NOW, Discovery+, DAZN e su mxgp-tv.com.

PROGRAMMA GP CINA 2025 MOTOCROSS: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (Gara-1 MXGP), Sky Sport Arena (Gara-1 e Gara-2 MXGP)

Diretta streaming: SkyGo, NOW (Gara-1 e Gara-2 MXGP); Discovery+, DAZN e mxgp-tv.com (programmazione completa)