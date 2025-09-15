Motocross, GP Australia 2025: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming

Siamo giunti al termine del Motomondiale 2025 di motocross. Questo fine settimana si svolgerà infatti il GP d’Australia, ultimo atto della lunghissima competizione iridata in scena in quel di Darwin. Inutile dire che sarà il weekend più importante del lotto, considerando che i giochi sono ancora aperti in entrambe le classi.

In MX2 guida le operazioni con un vantaggio risicato Simon Langenfelder (KTM), avanti con 884 tallonato da Kay de Wolf (Husqvarna), secondo con 868. Più staccato invece Andrea Adamo (KTM), motivato a chiudere nel migliore dei modi il Mondiale.

In MXGP invece dovrà gestire Romain Febvre (Kawasaki), vicinissimo al titolo con 929 approfittando dei due passaggi a vuoto cinesi di Lucas Coenen (KTM), secondo a 882 e chiamato ad una vera e propria impresa. Fuori dai giochi invece Glenn Coldenhoof (Fantic)

L’ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross, di scena a Darwin (Australia) sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport che seguiranno solo Gara-1 e Gara-2 di MXGP, mentre la copertura completa sarà in streaming su Discovery+, DAZN e su mxgp-tv.com. Limitatamente alle due manche della classe regina è prevista la copertura su SkyGo e su NOW.

CALENDARIO GP AUSTRALIA MOTOCROSS 2025

Sabato 20 Settembre

Palinsesto da comunicare

Domenica 21 Settembre

4:30 Gara-1 MX2

5:30 Gara-2 MXGP

7:30 Gara-1 MX2

8:30 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: previste trasmissioni in diretta su Eurosport, Sky Sport (palinsesto in via definizione)

Diretta streaming: MXGP TV, Discovery+. NOW TV, Sky Go, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport (per le prove di MX2)