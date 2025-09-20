Motocross domani in tv, GP Australia 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Dopo le prove libere e le qualifying race di questa notte, il Mondiale di motocross domani, domenica 21 settembre, vedrà andare in scena le gare dell’ultima tappa della stagione 2025: in programma a Darwin c’è il GP d’Australia, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 02.55 la MX2, alle 03.15 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 04.45 ed alle 07.40, per la MXGP start alle 05.45 ed alle 08.40.

Sarà possibile guardare il GP d’Australia in diretta tv su Rai Sport HD (per gara-2 MX2 e gara-2 MXGP) Sky Sport Uno (per le gare della MXGP), in diretta streaming su mxgp-tv.com, discovery+, Rai Play (per gara-2 MX2 e gara-2 MXGP), Sky Go (per le gare della MXGP), NOW (per le gare della MXGP).

CALENDARIO GP AUSTRALIA 2025 MOTOCROSS

Domenica 21 settembre

02.55 Motocross, GP Australia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

03.15 Motocross, GP Australia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

04.45 Motocross, GP Australia: MX2, gara 1 – discovery+, mxgp-tv.com

05.45 Motocross, GP Australia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Uno, discovery+, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

07.40 Motocross, GP Australia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, mxgp-tv.com

08.40 Motocross, GP Australia: MXGP, gara2 – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com

