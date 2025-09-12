Moto3, Rueda impressiona nelle FP1 di Misano con distacchi importanti su tutti. Foggia 5°, Pini 9°

Josè Antonio Rueda ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2025, rifilando distacchi corposi a tutti gli inseguitori. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, abbiamo assistito ad un turno lineare con sole pieno e temperature già buone (23° per quanto riguarda l’atmosfera, ma appena 19° sull’asfalto) con i piloti che hanno potuto subito iniziare a spingere e trovare la giusta confidenza con la pista romagnola.

Davanti a tutti come detto lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che ha piazzato il suo crono con gomme usate da ben 14 giri. Lo spagnolo ha messo a segno un ottimo 1:41.217 con 3 decimi di vantaggio (+0.299) sull’australiano Joel Kelso (KTM MTA) mentre in terza posizione troviamo lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a quasi mezzo secondo (+0.476).

Quarta posizione per il giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) a 572 millesimi dalla vetta, mentre in quinta troviamo il primo degli italiani, Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 575. Sesto l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 594 millesimi, settimo lo spagnolo David Munoz (KTM Intact GP) a 603, quindi ottavo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 636. Nona posizione per Guido Pini (KTM IntactGP) a 714 millesimi da Rueda, quindi completa la top10 lo spagnolo Angel Piqueras (KTM MT) a 714, subito davanti al connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 718.

Chiude in 13a posizione Nicola Carraro (Honda Snipers) con un distacco di quasi un secondo dalla vetta (+0.943), quindi 15° Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.027, mentre è 18° Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 1.253. Chiude il gruppo degli italiani Stefano Nepa (Honda SIC58) in 22a posizione a 1.884.