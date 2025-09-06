Moto3: Piqueras segna il miglior tempo nell’ultima sessione di libere al Montmelò, in risalita Rossi

Angel Piqueras resta ai piani alti anche dopo il terzo nonché ultimo turno di prove libere. Lo spagnolo ha infatti chiuso in testa la FP2 al Montmelò, circuito che ospita il quindicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2, apparecchiando la tavola per una qualifica che si preannuncia avvincente.

Nello specifico il centauro in forza alla FRINSA – MT Helmets – MSI ha fermato il cronometro a 1:47.365, distanziando le due Leopard Racing rispettivamente guidate da Adrian Fernandez, secondo a 0.341, e da David Almansa, terzo a 0.541.

In ritmo anche David Munoz che, sulla sua Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha guadagnato un gap di +0.681 piazzandosi davanti a Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo): l’attuale leader della classifica piloti si è dovuto accontentare di un ritardo di 0.682 arginando Joel Kelso (LEVEL – UP – MTA), sesto a 0.696, e Dennis Foggia (CFMOMOTO GAviota Aspar Team), salito di colpi e piazzatosi settimo a 0.777.

In top 10 anche Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), nono a +0.898, top 15 invece per il compagno di scuderia Nicola Carraro, quattordicesimo a 1.057, e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), quindicesimo a 1.075. Rimasti attardati infine Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), sedicesimo a 1.226 e Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), ventiquattresimo a 1.655.