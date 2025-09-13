GP San Marino
Moto3: Munoz precede Rueda nella FP2 a Misano, bene Dennis Foggia
Termina con il miglior tempo di David Munoz la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di San Marino, atto numero sedici del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo fine settimana presso il circuito di Misano Adriatico.
Il corridore in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha trovato il blitz proprio nelle battute finali del turno, fermando il cronometro a 2:08.718 precedendo di soli 0.006 il leader del Mondiale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), secondo davanti al diretto rivale Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), terzo a 0.131.
Buone risposte poi dalla CFMOTO GAviota Aspar Team di Dennis Foggia, piazzatosi quarto a +0.163 arginando il compagno di squadra Maximo Quiles, quinto a +0.291, oltre che Adrian Fernandez (Leopard Racing), sesto a +0.378.
Top 10 poi per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), settimo. a+0.388. Più indietro invece gli altri italiani Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), sedicesimo a +0.919, e Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), addirittura ventesimo a 1.404. Da segnalare poi Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), ventiduesimo a +1.438, e Riccardo Rossi (RIvacold Snipers Team), ventiquattresimo a +1.499.