Moto3, José Antonio Rueda fa sua la pole in Giappone. Dennis Foggia il migliore degli italiani

Prova di forza di José Antonio Rueda nelle qualifiche del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul circuito di Motegi, il leader del Mondiale ha dato un’ulteriore dimostrazione delle sue qualità, stampando la sesta pole-position in carriera nella categoria, la quinta stagionale, col tempo di 1:54.826.

Rueda è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1:55, decidendo scientemente di girare senza scie e volendo costruirsi la prestazione con le proprie forze. La costanza di rendimento è stata impressionante e, partendo dalla p.1, l’iberico della Red Bull KTM Ajo potrebbe anche andar via in fuga e fare gara di testa in solitaria.

Spetterà agli altri provare a contrastarlo. Il gruppo degli immediati inseguitori è guidato dall’argentino Valentin Perrone (KTM – Red Bull KTM Tech3), secondo nel time-attack a 0.238. Alle sue spalle troviamo l’australiano Joel Kelso (KTM – LEVELUP-MTA) a 0.254, il secondo della classifica mondiale, Ángel Piqueras (KTM – FRINSA MT Helmets MSI) a 0.268 e il padrone di casa Taiyo Furusato (Honda – Honda Team Asia) a 0.361.

In casa Italia, il migliore è stato Dennis Foggia. Il centauro romano, in sella alla KTM CFMOTO Aspar Team, ha terminato in decima posizione a 0.618. Immediatamente dietro Foggia si è classificato Guido Pini (KTM – Dynavolt Intact GP), distanziato di 0.690. Più attardati il resto dei rappresentanti del Bel Paese: 14° Luca Lunetta (Honda – SIC58 Squadra Corse), 15° Stefano Nepa (Honda – SIC58 Squadra Corse), 16° Marco Morelli (Honda – GRYD Mlav Racing) e 17° Matteo Betelle (KTM – LEVELUP-MTA).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTO3 2025

1 José Antonio Rueda KTM – Red Bull KTM Ajo 1:54.826 – 217.3

2 Valentin Perrone KTM – Red Bull KTM Tech3 1:55.064 +0.238 219.0

3 Joel Kelso KTM – LEVELUP-MTA 1:55.080 +0.254 –

4 Ángel Piqueras KTM – FRINSA MT Helmets MSI 1:55.094 +0.268 217.3

5 Taiyo Furusato Honda – Honda Team Asia 1:55.187 +0.361 218.1

6 Adrián Fernández Honda – Leopard Racing 1:55.220 +0.394 217.7

7 David Muñoz KTM – Dynavolt Intact GP 1:55.248 +0.422 213.8

8 Máximo Quiles KTM – CFMOTO Aspar Team 1:55.262 +0.436 216.8

9 David Almansa Honda – Leopard Racing 1:55.318 +0.492 217.7

10 Dennis Foggia KTM – CFMOTO Aspar Team 1:55.444 +0.618 218.1

11 Guido Pini KTM – Dynavolt Intact GP 1:55.516 +0.690 217.7

12 Álvaro Carpe KTM – Red Bull KTM Ajo 1:55.530 +0.704 214.7

13 Ryusei Yamanaka KTM – FRINSA MT Helmets MSI 1:55.571 +0.745 217.3

14 Luca Lunetta Honda – SIC58 Squadra Corse 1:55.618 +0.792 216.4

15 Stefano Nepa Honda – SIC58 Squadra Corse 1:55.826 +1.000 212.5

16 Marco Morelli Honda – GRYD Mlav Racing 1:56.705 +1.879 216.0

17 Matteo Bertelle KTM – LEVELUP-MTA 1:56.749 +1.923 –

18 Cormac Buchanan KTM – DENSSI Racing BOE 1:56.763 +1.937 212.1