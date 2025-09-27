Moto3, Joel Kelso il migliore della FP2 a Motegi. Lunetta e Foggia in top-10

Si scaldano i motori a Motegi (Giappone), sede del 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul tracciato nipponico, ultimo turno di prove libere per deliberare l’assetto per le qualifiche di oggi e la gara di domani. Da questo punto di vista, il leader della classifica iridata, lo spagnolo José Antonio Rueda (KTM – Red Bull KTM Ajo) ha impressionato per il suo passo.

L’iberico potrebbe avere velleità di fare gara solita davanti a tutti, visti i tanti giri inanellati sull’1:55 basso. Nell’ordine dei tempi però Rueda (1:55.188) è stato preceduto in termini di prestazione pura dall’australiano Joel Kelso (KTM – LEVELUP-MTA) di appena 11 millesimi. Meno di un battito di ciglia favorevole all’aussie, che però non ha colpito l’attenzione per la costanza come lo spagnolo.

A completare il quadro della top-5 troviamo l’altro iberico David Almansa (Honda – Leopard Racing), distante appena 29 millesimi, davanti ai connazionali David Muñoz (KTM – Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 0.130 e Maximo Quiles (KTM – CFMOTO Gaviota Aspar Team) a 0.286. Sesta piazza per il secondo della graduatoria iridata, Angel Piqueras, che in sella alla KTM FRINSA MT Helmets MSI ha ottenuto il sesto tempo a 0.298 dalla vetta.

Il migliore della truppa italiana è stato Luca Lunetta. Il centauro nostrano, sulla Honda del SIC58 Squadra Corse, si è fermato a 0.416 dal vertice (7°). In top-10 troviamo anche Dennis Foggia (KTM – CFMOTO Gaviota Aspar Team) a 0.588 (9°), mentre più arretrati gli altri piloti italiani. 13° Guido Pini (KTM – Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 0.723, 14° Marco Morelli (Honda – GRYD Mlav Racing) a 0.766, 16° Matteo Bertelle (KTM – LEVELUP-MTA) a 0.804, 18° Stefano Nepa (Honda – SIC58 Squadra Corse) a 0.843, 19° Nicola Carraro (Honda – Rivacold Snipers Team) a 0.956 e 22° Riccardo Rossi (Honda – Rivacold Snipers Team) a 1.392. Alle 05.45 italiane prenderanno il via le qualifiche.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE MOTO3 2025

1 Joel Kelso KTM – LEVELUP-MTA 1:55.177 –

2 Jose Antonio Rueda KTM – Red Bull KTM Ajo 1:55.188 +0.011

3 David Almansa Honda – Leopard Racing 1:55.206 +0.029

4 David Muñoz KTM – Liqui Moly Dynavolt Intact GP 1:55.307 +0.130

5 Maximo Quiles KTM – CFMOTO Gaviota Aspar Team 1:55.463 +0.286

6 Angel Piqueras KTM – FRINSA MT Helmets MSI 1:55.475 +0.298

7 Luca Lunetta Honda – SIC58 Squadra Corse 1:55.593 +0.416

8 Ryusei Yamanaka KTM – FRINSA MT Helmets MSI 1:55.646 +0.469

9 Dennis Foggia KTM – CFMOTO Gaviota Aspar Team 1:55.765 +0.588

10 Scott Ogden KTM – CIP Green Power 1:55.779 +0.602

11 Taiyo Furusato Honda – Honda Team Asia 1:55.813 +0.636

12 Alvaro Carpe KTM – Red Bull KTM Ajo 1:55.864 +0.687

13 Guido Pini KTM – Liqui Moly Dynavolt Intact GP 1:55.900 +0.723

14 Marco Morelli Honda – GRYD Mlav Racing 1:55.943 +0.766

15 Valentin Perrone KTM – Red Bull KTM Tech3 1:55.951 +0.774

16 Matteo Bertelle KTM – LEVELUP-MTA 1:55.981 +0.804

17 Adrian Fernandez Honda – Leopard Racing 1:55.994 +0.817

18 Stefano Nepa Honda – SIC58 Squadra Corse 1:56.020 +0.843

19 Nicola Carraro Honda – Rivacold Snipers Team 1:56.133 +0.956

20 Eddie O’Shea Honda – GRYD Mlav Racing 1:56.228 +1.051

21 Jacob Roulstone KTM – Red Bull KTM Tech3 1:56.485 +1.308

22 Riccardo Rossi Honda – Rivacold Snipers Team 1:56.569 +1.392

23 Noah Dettwiler KTM – CIP Green Power 1:56.598 +1.421

24 Cormac Buchanan KTM – DENSSI Racing BOE 1:56.686 +1.509

25 Ruche Moodley KTM – DENSSI Racing BOE 1:57.289 +2.112

26 Arbi Aditama Honda – Honda Team Asia 1:57.315 +2.138