Moto3: italiani, se non ora quando? I centauri di casa sognano il podio a Misano

Serve una reazione d’orgoglio. Perché a casa propria, si deve cercare di dettare legge. Non sarà certamente un weekend come gli altri quello del GP di San Marino, sedicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, impianto sportivo appunto di Misano Adriatico.

Sì perché da un lato assisteremo alla solita lotta per il vertice, ma dall’altro invece incroceremo le dita per vedere almeno un centauro italiano sul podio, magari anche sul gradino più alto. Un sogno nel cassetto di tanti, che deve trasformarsi in chiara ambizione dopo un periodo di lungo e critico digiuno.

Su chi puntare? I fari saranno chiaramente rivolti verso Guido Pini, rookie che potrebbe davvero dare una svolta alla stagione vivendo una gara da grande protagonista andando a prendersi un piazzamento in top 3 fino a questo momento mai raggiunto; un andamento opposto al collega debuttante Maximo Quiles, sei volte ai piani che contano con due vittorie. Attenzione poi agli altri centauri come Riccardo Rossi e Dennis Foggia, anche loro con le armi in faretra per buttare il cuore oltre l’ostacolo.

Al vertice il favorito resta il leader Josè Antonio Rueda, al momento in vetta con 270 punti, 64 lunghezze in più rispetto ad Angel Piqueras, apparso in grande spolvero al Montmelò. Sarà un weekend spartiacque? Lo capiremo presto.