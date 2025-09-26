Moto3, David Muñoz precede tutti nelle pre-qualifiche a Motegi. 10° Guido Pini

È stato lo spagnolo David Muñoz il migliore delle pre-qualifiche del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul circuito di Motegi, di proprietà della Honda, l’iberico ha ottenuto il miglior tempo di 1:55.234 in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Una prestazione convincente per Muñoz, che rilancia le proprie quotazioni in vista della prosecuzione del fine-settimana.

In seconda piazza ha concluso il leader della classifica mondiale, Josè Antonio Rueda. Il pilota spagnolo, sulla Red Bull KTM Ajo, si è fermato a 0.168 dal crono del leader, mettendo però in mostra una grande continuità di rendimento. Un aspetto che può confortarlo, pensando alle qualifiche di domani e ancor di più alla gara domenicale, che metterà in palio i punti mondiale.

A completare la top-5 troviamo il giapponese Leopard Racing (KTM FRINSA MT Helmets MSI) a 0.356, il secondo della classifica iridata, Angel Piqueras (KTM FRINSA MT Helmets MSI) a 0.392 e l’altro iberico David Almansa (Honda Leopard Racing) a 0.438 dalla vetta. Piqueras che spera di salire di colpi, per tenere ancora aperto il discorso mondiale.

Per quanto riguarda casa Italia, Guido Pini è stato il migliore sulla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP, chiudendo in decima posizione (+0.752), conquistandosi l’accesso alla Q2. Obiettivo centrato anche da Matteo Bertelle (KTM – LEVELUP-MTA) 11° a 0.802, Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) 12° a 0.838 e Dennis Foggia (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) 14° a 0.863. Dovranno invece iniziare dalla Q1 Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 17° a 1.047, Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) 20° a 1.463 e Marco Morelli (KTM GRYD Mlav Racing) 22° a 1.762.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTO3

1 David Muñoz KTM – Liqui Moly Dynavolt Intact GP 1:55.234 –

2 Jose Antonio Rueda KTM – Red Bull KTM Ajo 1:55.402 +0.168

3 Ryusei Yamanaka KTM – FRINSA MT Helmets MSI 1:55.590 +0.356

4 Angel Piqueras KTM – FRINSA MT Helmets MSI 1:55.626 +0.392

5 David Almansa Honda – Leopard Racing 1:55.672 +0.438

6 Valentin Perrone KTM – Red Bull KTM Tech3 1:55.748 +0.514

7 Adrian Fernandez Honda – Leopard Racing 1:55.781 +0.547

8 Joel Kelso KTM – LEVELUP-MTA 1:55.789 +0.555

9 Taiyo Furusato Honda – Honda Team Asia 1:55.826 +0.592

10 Guido Pini KTM – Liqui Moly Dynavolt Intact GP 1:55.986 +0.752

11 Matteo Bertelle KTM – LEVELUP-MTA 1:56.036 +0.802

12 Luca Lunetta Honda – SIC58 Squadra Corse 1:56.072 +0.838

13 Maximo Quiles KTM – CFMOTO Gaviota Aspar Team 1:56.080 +0.846

14 Dennis Foggia KTM – CFMOTO Gaviota Aspar Team 1:56.097 +0.863

15 Scott Ogden KTM – CIP Green Power 1:56.182 +0.948

16 Jacob Roulstone KTM – Red Bull KTM Tech3 1:56.243 +1.009

17 Stefano Nepa Honda – SIC58 Squadra Corse 1:56.281 +1.047

18 Alvaro Carpe KTM – Red Bull KTM Ajo 1:56.430 +1.196

19 Eddie O’Shea Honda – GRYD Mlav Racing 1:56.689 +1.455

20 Nicola Carraro Honda – Rivacold Snipers Team 1:56.697 +1.463

21 Riccardo Rossi Honda – Rivacold Snipers Team 1:56.834 +1.600

22 Marco Morelli KTM – GRYD Mlav Racing 1:56.996 +1.762

23 Cormac Buchanan KTM – DENSSI Racing BOE 1:57.185 +1.951

24 Noah Dettwiler KTM – CIP Green Power 1:57.640 +2.406

25 Ruche Moodley KTM – DENSSI Racing BOE 1:57.647 +2.413

26 Arbi Aditama Honda – Honda Team Asia 1:57.666 +2.432