GP Catalogna
Moto3: David Almansa in pole al Montmelò, Guido Pini primo degli italiani
Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto3 valide per il Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Montmelò la pole position è stata conquistata da David Almansa, al termine di un manche molto equilibrata. Lo spagnolo del Team Leopard ha firmato la prima posizione con il crono di 1:46.877, nuovo record della pista.
Seconda posizione per l’australiano Joel Kelso (LevelUp-MTA) che si ferma a 202 millesimi dalla testa. Completa la prima fila di domani Angel Piqueras (Frinsa-MT Helmets-MSI) che paga 209 millesimi dalla pole, partendo dalla Q1. Quarta piazza per un altro spagnolo, David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 219 millesimi.
Quinto invece il giapponese Ryusei Yamanaka (Frinsa-MT Helmets-MSI) che paga 356 millesimi. Completano poi la top 10 Adrian Fernandez (Leopard, +0.358), il leader del Mondiale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM, +0.363), Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, +0.377) primo degli italiani, Alvaro Carpe (Red Bull KTM, +0.441) e Maximo Quiles (CF Moto Gaviota Aspar Team, +0.533).
Tredicesima piazza per Dennis Foggia (CF Moto Gaviota Aspar Team) che era riuscito a qualificarsi dalla Q1. Distacco di 790 millesimi per l’italiano. Dietro di lui Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse, +0.934) 14esimo e Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team, +1.363) sedicesimo. Completano poi la griglia Nicola Carraro (Rivacold Snipers team) in 21esima piazza e Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) in 23esima casella.