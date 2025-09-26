Moto3, Adrian Fernandez il migliore della FP1 in Giappone. 7° Guido Pini

Andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul circuito di Motegi, gli “scalmanati” della minima cilindrata hanno iniziato a sfogarsi e il più veloce è stato lo spagnolo Adrian Fernandez. L’iberico, in sella alla Honda del Team Leopard, ha ottenuto il crono di 1:55.947, precedendo i due duellanti per il titolo iridato.

Gli spagnoli Angel Piqueras (KTM FRINSA – MT Helmets – MSI) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) si sono “scaldati”, distanziati dalla vetta rispettivamente 25 e 43 millesimi di secondo. Una sfida sui battiti di ciglia e scopriremo come il tutto evolverà, considerando comunque il margine importante di punti di Rueda (leader della classifica iridata) rispetto a Piqueras (+78).

In quarta e quinta posizione troviamo l’australiano Joel Kelso (KTM LEVELUP-MTA) a 0.113 e lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard Racing) a 0.273. Settimo tempo per il migliore degli italiani, Guido Pini. Sempre più convincente il giovane centauro nostrano, in sella alla KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (+0.566). Da capire se il trend sarà in ascesa nel corso del week end.

In casa Italia, da segnalare il 12° tempo di Luca Lunetta, sulla Honda SIC58 Squadra Corse, a 1.035 dal vertice, più distanziati gli altri rappresentanti del Bel Paese: Riccardo Rossi 15° sulla Honda Rivacold Snipers Team, Nicola Carraro 16° sulla stessa moto, Matteo Bertelle 17° sulla KTM LEVELUP-MTA, Dennis Foggia 18° sulla KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team e Stefano Nepa 24° sull’altra Honda SIC58 Squadra Corse.