GP Catalogna
Moto2: Vietti sale di colpi nell’ultima sessione di libere al Montmelò, bene Holgado
Buone risposte da Celestino Vietti al Montmelò. Il pilota italiano ha infatti concluso al terzo posto l’ultima sessione di prove libere valida per il GP della Catalogna, appuntamento numero quindici del fitto calendario del Motomondiale 2025 riservato alla classe Moto2.
Il centauro azzurro arruolato tra le file della SpeedRS Team nello specifico ha strappato un gap di 0.235 a Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), il quale ha segnato il miglior tempo girando in 1:41.897 precedendo Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), piazzatosi secondo.
Bene poi il leader Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a +0.281. Seguono dunque Jorge Navarro (KLINT Forward Factory Team), quinto a +0.368, oltre che Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), sesto a +0.385.
Solo undicesimo invece la Fantic Racing LINO SONEGO di Aron Canet, attardato di 0.556, mentre il secondo azzurro Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) non è andato oltre la ventesimo moneta con un ritardo di 1.199.