Moto2, Vietti in testa anche nelle FP2 di Misano. Terzo Arbolino

Si è da poco conclusa la seconda sessione di probe libere valida per il Gran Premio di San Marino 2025, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Misano, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Celestino Vietti, che ha firmato il crono di 1:34.624, limando il record della pista già ottenuto ieri. Il centauro italiano, con la sua Beta Tools SpeedRS, continua ad essere nettamente il più veloce nel GP di casa e sarà sicuramente uno dei protagonisti in gara.

Seconda piazza per il britannico Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) che paga solo 61 millesimi dall’azzurro. Terza posizione che sa di riscatto per Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2). L’italiano riesce per la prima volta in questo weekend ad essere tra i primi, eliminando le difficoltà e chiudendo a 231 millesimi da Vietti.

Quarta posizione per Alonso Lopez (CF Moto Impulse Aspar Team) a 253 millesimi. Subito dietro Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2) a 290 millesimi dalla prima piazza. Completano poi la top 10 il brasiliano Diogo Morerira (Italtrans Racing Team, +0.366), Barry Baltus (Fantic Race Lino Sonego, +0.387), Aron Canet (Fantic Race Lino Sonego, +0.400) e Daniel Holgado (CF Moto Impulse Aspar Team,+0.417).

La Moto2 tornerà in pista nel pomeriggio, con le qualifiche in programma alle ore 13.40.