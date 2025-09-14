Moto2: un magnifico Celestino Vietti trionfa a Misano! Secondo Baltus

La prima della stagione, davanti al pubblico di casa. Finalmente lo possiamo dire a gran voce: Celestino Vietti ha vinto il GP di San Marino, sedicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Moto2 appena concluso presso il circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Giornata perfetta per il pilota italiano, di nuovo sul gradino più alto del podio dopo i successi dello scorso anno in Austria e Malesia.

Solida la prestazione di “Cele”, bravissimo a centrare la vetta subito dopo la partenza gestendo le operazioni nel miglior modo possibile e tenendo un ritmo forsennato per tutta la durata della gara. Una straordinaria iniezione di fiducia per lui, reduce da un periodo oltremodo tormentato, sintetizzato da risultati eccessivamente altalenanti o, peggio ancora, deludenti.

Dietro al pilota in forza al Team SpeedRS si è accomodato un buon Barry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO), secondo con un gap di 0.747, precedendo il “pistolero” Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), partito dalla pole e terzo nella classifica finale davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e, soprattutto, Manuel Gonzaloz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Il leader del Mondiale nella fattispecie è comunque riuscito a prendere ancora terreno su Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), piazzatosi settimo. Indietro invece Tony Arbolino (BLU Parma Yamaha Moto2), il quale si è accomodato al nono posto.

Nella classifica piloti Gonzalez guida con 227 punti, tenendo un vantaggio di 39 lunghezze su Diogo Moreira ed Aron Canet, appaiati a 39.