Moto2, Jake Dixon il migliore nella FP1 a Motegi davanti a Tony Arbolino. Vietti in top-10

Prima sessione di prove libere finita nell’album dei ricordi a Motegi (Giappone), diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di Moto2. Nella cilindrata di mezzo si sono cominciate a prendere le misure alla pista nipponica e il britannico Jake Dixon è stato il migliore sulla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team in 1:49.067.

A in seguirlo a breve distanza è stato Tony Arbolino. Il pilota lombardo, sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, ha stampato un crono di 0.175 più lento rispetto a quello di Dixon. La velocità messa in mostra, però, alimenta l’ottimismo nella prosecuzione del fine-settimana. Terzo tempo per il leader del campionato, Manuel Gonzalez.

Lo spagnolo, in sella alla Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, si è fermato a 0.239 dal leader della FP1 e può sorridere per la sua prestazione e anche per i problemi del suo diretto concorrente all’iride. Ci si riferisce al brasiliano Diogo Moreira, piuttosto indietro nell’ordine dei tempi sulla Kalex Italtrans Racing Team.

Il sudamericano, infatti, ha terminato il turno in 15ª posizione (+0.905) e dovrà trovare delle soluzioni. Top-10 in cui è invece presente Celestino Vietti che, dopo il trionfo a Misano, va in cerca di conferme. Il pilota della Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team ha siglato il nono tempo di 1:49.739 (+0.602). Vedremo se Vietti saprà ulteriormente affinare il proprio set-up in vista delle pre-qualifiche.