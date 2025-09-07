Moto2, Holgado domina il GP di Catalogna. Canet cade e Gonzalez allunga in classifica

Un dominio totale. Daniel Holgado ha stravinto il GP della Catalogna, tappa numero quindici valida per il Motomondiale 2025 di Moto, in fase di svolgimento questa domenica presso l’iconico circuito del Montmelò. Prima vittoria nella classe mediana per il padrone di casa, il quale ha messo la ciliegina sulla torta ad un weekend vissuto da protagonista assoluto.

Una leadership cercata, trovata e mantenuta dall’inizio alla fine della corsa. Ottima partenza in tal senso per il numero 27 in forza alla CFMOTO Aspar Team, bravo poi a gestire la situazione non lasciando scampo agli inseguitori. A dimostrarlo è il gap di due secondi e mezzo rifilato a Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), piazzatosi al secondo posto dopo aver battagliato a lungo con un sorprendente Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo), il quale per i primi dieci giri si è insidiato in piazza d’onore, per poi cedere il passo all’avversario stabilizzandosi sul gradino più basso del podio con un ritardo di 3.199

In ottica classifica piloti, da segnalare l’ottima quarta moneta di Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale è scalato di sette posizioni rispetto alla griglia precedendo Izan Guevara (BLU CRU Parma Yamaha Moto2), quinto a 5.859, ed il nostro Celestino Vietti (Squadra Speed RS), sesto a 6.823. Mega prestazione poi per David Alonso (Team CFMOTO Aspar Team), partito dalle retrovie e ottavo al traguardo.

Al giro numero dodici è invece arrivata la caduta di Aron Canet, scivolato in un curva 7 e poi ritirat consegnando un bottino di punti consistente al diretto avversario Gonzalez, adesso a +38. Importante citare anche quanto fatto da Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yamaha Moto2), il quale ha terminato un fine settimana poco a fuoco accomodandosi al ventesimo posto.