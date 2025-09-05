GP Catalogna
Moto2: Holgado davanti a tutti nella prima sessione di libere al Montmelò, Vietti in top 14
Daniel Holgado sale in cattedra in occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP di Catalogna, quindicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena presso il tracciato del Montmelò.
Buona performance per il padrone di casa in forza alla CFMOTO Aspar Team, il quale ha segnato 1:42.306 precedendo la Fantic Racing LINO SONEGO di Barry Baltus, secondo a +0.147 rifilando 0.167 a Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).
Quarto posto poi per Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), capace di racimolare un ritardo di +0.194 piazzandosi davanti ad Aron Canet (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), sesto a +0.283, e Filip Salac (ELF MARC VDS Racing Team), settimo a +0.286.
Fuori dalla top10 gli italiani. Il migliore in tal senso è stato Celestino Vietti (Speed RS Team), dodicesimo a +0.423, mentre Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) ha guadagnato la diciannovesima casella a 1.025.