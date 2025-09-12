Moto2, Gonzalez svetta nella FP1 del GP di San Marino. Vietti 4° con un ottimo passo gara

Un solido Manuel Gonzalez ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale Moto2 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli i piloti della classe mediana hanno potuto sfruttare ottime condizioni meteo per iniziare subito a spingere sulla pista che si affaccia sul Mare Adriatico, trovando la confidenza ideale.

Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) non è stato da meno e ha messo a segno un ottimo 1:34.977 (sfiorando il record della pista romagnola) con un margine di vantaggio di 166 millesimi sul britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS), mentre chiude al terzo posto il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 273.

Si ferma in quarta posizione un brillante Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) a 346 millesimi dalla vetta, ma il pilota piemontese ha messo in mostra un ottimo passo gara che sembra dargli fiducia in vista della gara di domenica. Quinta posizione per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 416 millesimi, nonostante una moto quanto mai “ballerina” in frenata, sesta per lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 455, che si conferma in un buon momento di forma dopo quanto fatto al Montmelò, quindi è settimo il suo connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 542.

Chiude in ottava posizione il belga Barry Baltus (Kalex Fantic) a 598, quindi in nona lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 611 con il connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) che completa la top10 a 642. Non va oltre la 12a posizione, infine, Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 722 millesimi.