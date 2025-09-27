GP Giappone
Moto2: Gonzalez centra la pole a Motegi, seconda fila per Celestino Vietti
Si chiudono nel segno di Manuel Gonzalez le qualifiche valide per il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento questa settimana presso il circuito di Motegi. Pole position sontuosa quella dell’iberico, unico a essere riuscito a scendere sotto la soglia del minuto e quarantasette.
Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:47.925, rifilando così 0.132 alle due CFMOTO Aspar Team guidate da Daniel Holgado, secondo classificato, e da David Alonso, terzo con uno scarto di +0.204.
Brillante poi Celestino Vietti (SpeedRS Team), bravo a strappare la seconda fila centrando il quarto posto con una differenza di 0.207. L’italiano in questo modo potrà andare nuovamente a caccia delle posizioni di vertice dopo la vittoria a Misano. Condividono la seconda fila con l’azzurro Diogo Morerira (Italtrans Racing Team), quinto a +0.228, oltre che Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), sesto a +0.293.
Fuori dalla top 10 infine Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), costretto a partire dalla quarta fila dopo aver centrato l’undicesima piazzola accusando un gap di +0.686. Male invece uno degli inseguitori di Gonzalez, Aron Canet (Fantic Racing), il quale partirà dalle retrovie dopo una Q1 deludente.