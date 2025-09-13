GP San Marino
Moto2, Celestino Vietti secondo in qualifica a Misano, Arbolino in top 10
40 millesimi. Un grande Celestino Vietti partirà dalla seconda piazzola in occasione del GP di San Marino, sedicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.
Grande prestazione quella dell’azzurro, sempre in ritmo in questo fine settimana ma costretto a cedere il passo ad un eccezionale Daniel Holgado, pole-man di giornata. Nello specifico il centauro in forza alla SpeedRS Team ha racimolato uno scarto di 0.0400 rispetto al “pistolero” della CFMOTO Aspar Team, capace di girare con l’incredibile tempo di 1:34.216.
A completare la prima fila invece Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Il leader del Mondiale ha accusato un ritardo di 0.075 sul primo della classe. Vicino però c’è il diretto rivale Aron Canet (Fntic Racing LINO SONEGO), quinto a +0.146 alle spalle del compagno di scuderia Barry Baltus, quarto a 0.131 e davanti Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), sesto a +0.175.
Partirà dalla terza fila infine Tony Arbolino (BU CRU Pramac Yamaha Moto2), ottavo a 0.204, mentre David Alonso (CFMOTO Aspar Team) partirà dall’undicesimo posto con +0.345.