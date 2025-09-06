Monica De Gennaro e Daniele Santarelli, il derby marito-moglie nella finale dei Mondiali

Ci saranno marito e moglie nella finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: da una parte Monica De Gennaro, il libero dell’Italia; dall’altra Daniele Santarelli, il Commissario Tecnico della Turchia. La 38enne campana, alla sua ultima annunciata partita con la maglia azzurra (ma speriamo che ci ripensi…), è stata straripante a più riprese ed è l’autentico metronomo di questo gruppo con le sue difese a tutto campo e la capacità di recuperare palloni ai limiti dell’impossibile.

Il 44enne umbro ha vinto i Mondiali nel 2022 da CT della Serbia e gli Europei nel 2023 da coach della Turchia, con cui ha messo in bacheca anche la Nations League. Nell’ultima stagione ha firmato l’en-plein da allenatore di Conegliano, alzando al cielo Champions League, Scudetto, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. I due sono coniugati dal 2017 e durante l’anno sono insieme in palestra, visto che il libero difende i colori dell’Imoco e ha condiviso con il marito i già citati trionfi.

Monica De Gennaro aveva dichiarato alla vigilia che avrebbe voluto disputare l’atto conclusivo contro il marito ed è stata accontentata, ma domani le fedi si nasconderanno per un paio di oro. La giocatrice vorrà coronare la propria carriera dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre il tecnico inseguirà un bis iridato da allenatore con due Nazionali differenti.