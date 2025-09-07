Mondiali volley femminile, il sestetto ideale secondo OA Sport. Scelte diverse dalla FIVB

I premi individuali assegnati al termine delle grandi competizioni pallavolistiche fanno spesso discutere, perché in molte occasioni si adottano dei critichi non cristallini e si prendono in considerazione dei fattori extra-campo che generano parecchio dibattito (quante volte si sono conferite delle targhe per meri aspetti casalinghi). Capita che gli appassionati non si trovino d’accordo con le decisioni degli addetti alla selezione del sestetto ideale e del Dream Team, ma quanto emerso al termine dei Mondiali 2025 di volley femminile può essere condiviso per larga parte.

Il sestetto ideale di OA Sport è però un po’ diverso rispetto a quello ufficiale. Ci è apparso poco giusto il non assegnare la palma di miglior schiacciatrice a Myriam Sylla, perché è stata pirotecnica in ogni fondamentale tra semifinale e finale, giocando a tutto campo, mettendo a segno punti pesanti, difendendo con caparbietà e suonando la carica a più riprese. L’azzurra avrebbe meritato il posto accanto alla brasiliana Gabi, che ha oggettivamente regalato meraviglie per l’intera manifestazione ed è indubbiamente una delle migliori giocatrici del mondo.

La nomina della giapponese Mayu Ishikawa non è scandalosa (anzi…), ma la sua Nazionale si è fermata al quarto posto e il piazzamento finale avrebbe dovuto avere un peso nella scelta dei migliori martelli in quel di Bangkok. Per il resto confermiamo con pieno favore Alessia Orro, Monica De Gennaro e Anna Danesi, rispettivamente come miglior palleggiatrice, miglior libero e miglior centrale accanto alla turca Eda Erdem, che oggi è stata una vera spina del fianco per le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024.

Il miglior opposto è Melissa Vargas, una vera macchina da punti che ha attaccato con violenza per l’intero torneo e ha chiuso come miglior marcatrice: se si guarda la specificità del ruolo ha meritato un po’ più lei di Paola Egonu, che però ha fatto la differenza quando la palla scottava e ha contribuito al trionfo dell’Italia.

MIGLIOR SESTETTO UFFICIALE MONDIALI VOLLEY 2025

MVP (miglior giocatrice del torneo): Alessia Orro (Italia)

Miglior palleggiatrice: Alessia Orro (Italia)

Miglior opposto: Melissa Vargas (Turchia)

Miglior schiacciatrice #1: Mayu Ishikawa (Giappone)

Miglior schiacciatrice #2: Gabi (Brasile)

Miglior centrale #1: Anna Danesi (Italia)

Miglior centrale #2: Eda Erdem (Turchia)

Miglior libero: Monica De Gennaro (Italia)

MIGLIOR SESTETTO MONDIALI VOLLEY 2025 SECONDO OA SPORT