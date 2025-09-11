Mountain bike, l’Italia si tinge d’argento nel team relay ai Mondiali

Si tinge d’argento il pomeriggio azzurro ai Mondiali di mountain bike, competizione in corso di svolgimento a Valais, in Svizzera, e che si concluderà domenica 14 settembre. Nella prova del team relay la formazione italiana conquista una splendida medaglia d’argento e porta a casa il primo alloro della rassegna iridata.

La compagine tricolore, campione d’Europa in carica e bronzo ad Andorra nella precedente edizione, conclude la sua prova in seconda posizione. Juri Zanotti, Elian Paccagnella, Martina Berta, Elisa Ferri, Valentina Corvi ed Ettore Fabbro chiudono la loro prova con il tempo di 1h05:48.

La Francia si aggiudica la medaglia d’oro precedendo gli azzurri di 34 secondi. Adrien Boichis, Lucas Teste, Loana Lecomte, Olivia Onesti, Lise Revol e Joshua Dubau tagliano il traguardo in 1h05:14. Completa il podio, con la conquista della medaglia di bronzo, la Svizzera. Gli elvetici (Finn Treudler, Lewin Iten, Ramona Forchini, Fiona Schibler, Anja Grossman, Nino Schurter) tagliano il traguardo in 1h06:47.

Si torna in gara domani nel cross-country: in palio i titoli della categoria Juniores maschile e Juniores Femminile. Sabato si assegneranno i titoli per la categoria Under 23 maschile e per l’Elite donne, mentre il gran finale di domenica sarà riservato all’Under 23 donne e alla categoria Elite uomini.