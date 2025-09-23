Ciclismo
Mondiali ciclismo femminile 2025: la startlist e le convocate di tutte le Nazionali per la prova in linea élite femminile
Dopo la cronometro individuale di domenica 21, ora le atlete della categoria donne élite impegnate ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada potranno concentrarsi sulla prova in linea, che si disputerà sabato prossimo, 27 settembre, a Kigali, in Ruanda.
Soltanto alcune delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i nomi delle rispettive convocate e, di conseguenza, le partenti nella prova in linea, ma l’elenco non è ancora definitivo e potrà subire variazioni fino a 24 ore prima del via: l’Italia ha già scelto le proprie rappresentanti.
Dopo aver partecipato alla prova contro il tempo, ci sarà un nuovo impegno per Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel, le quali nella gara in linea saranno coadiuvate da Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Elisa Longo Borghini, Barbara Malcotti e Silvia Persico.
LE CONVOCATE DI TUTTE LE NAZIONALI (DONNE ÉLITE)
PROVA IN LINEA
Italia
BARALE Francesca
GASPARRINI Eleonora Camilla
LONGO BORGHINI Elisa
MALCOTTI Barbara
PALADIN Soraya
PERSICO Silvia
TRINCA COLONEL Monica
Afghanistan
HASHIMI Yulduz
Australia
CHAPMAN Brodie
HANSON Lauretta
MANLY Alexandra
ROSEMAN-GANNON Ruby
SPRATT Amanda
Austria
SCHREMPF Carina
Belgio
GOOSSENS Marthe
MEERT Marieke
VAN DE VELDE Julie
VANPACHTENBEKE Margot
Benin
KPOVIHOUEDE Raimatou
AHOUISSOU Hermionne
Botswana
KONO Lobopo
Canada
BARIL Olivia
FORTIN Emilie
GONTOVA Nadia
JACKSON Alison
MILETTE Laury
VALLIERES Magdeleine
Cina
ZENG Luyao
ZHANG Hao
Colombia
PATIÑO Paula
PEÑUELA Diana
Comore
NAJMA Najma
Danimarca
LUDWIG Cecilie Uttrup
ANDERSON Solbjørk Minke
Etiopia
REDA Haftu Eyerusalem
ABRHA Fkadu Brhan
WATANGO Serkalen Taye
Francia
CURINIER Léa
FERRAND-PRÉVOT Pauline
KERBAOL Cédrine
LABOUS Juliette
LE NET Marie
MUZIC Évita
SQUIBAN Maeva
Germania
LIPPERT Liane
BAUERNFEIND Ricarda
KOCH Franziska
NIEDERMAIER Antonia
Grecia
FASOI Varvara
Guatemala
SOTO Jasmin Gabriela
LEE Cynthia Eugenia
RODRIGUEZ Bridggett Lucer
Guinea
BANGOURA Mamadama
Guinea-Bissau
IÉ Dodo Humberto
Hong Kong Cina
LEUNG Wing Yee
Ungheria
VAS Blanka
Kazakistan
OSSIM Akpeiil
POTAPOVA Faina
Kenya
KIPLAGAT Monica Jelimo
DEBE Nancy
MASIGA Kendra
Mauritius
DE MARIGNY-LAGESSE Lucie
LE COURT PIENAAR Kimberley
HALBWACHS Aurelie
Messico
HINOJOSA Romina
Paesi Bassi
VOLLERING Demi
VAN DER BREGGEN Anna
VAN ANROOIJ Shirin
ROOIJAKKERS Pauliena
DE VRIES Femke14h
KASTELIJN Yara
Nuova Zelanda
FISHER-BLACK Niamh
WYLLIE Ella
Norvegia
HAUGSET Sigrid Ytterhus
AALERUD Katrine
Polonia
NIEWIADOMA Kasia
LACH Marta
PEREKITKO Karolina
Ruanda
IRAKOZE NEZA Violette
INGABIRE Diane
NIRERE Xaverine
NZAYISENGA Valentine
Senegal
NDIAYE Anta
Slovenia
ŽIGART Urška
Sudafrica
MOOLMAN Ashleigh
LE ROUX Maude
GROVE S’annara
KEEP Tiffany
Spagna
GARCÍA Mavi
BENITO Mireia
MARTÍN Sara
SANTESTEBAN Ane
OSTOLAZA Usoa
GONZÁLEZ Alicia
Svezia
ANDERSSON Caroline
Svizzera
CALUORI Ginia
REUSSER Marlen
CHABBEY Elise
LIECHTI Jasmin
RÜEGG Noemi
Tanzania
ABDULLAH Asger Jamila
Trinidad & Tobago
CAMPBELL Teniel
Uganda
TRINITAH Namukasa
Stati Uniti
DYGERT Chloé
EDWARDS Ruth
Ucraina
BIRIUKOVA Yuliia
KULYNYCH Olha
Uzbekistan
KUSKOVA Yanina
Venezuela
CHACÓN Lilibeth
Atlete Individuali Neutrali
FROLOVA Natalia