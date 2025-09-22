Ciclismo

Mondiali ciclismo 2025: la startlist e i convocati di tutte le Nazionali per la prova in linea Elite maschile

Mandata in archivio la cronometro individuale, disputata ieri, la grande attesa, per la categoria uomini élite, ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada, è tutta per la prova in linea, che si disputerà domenica 28 settembre a Kigali, in Ruanda.

Molte delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i rispettivi convocati ed i partenti nella prova in linea, ma l’elenco non è ancora definitivo e potrà subire variazioni fino a 24 ore prima del via: l’Italia ha già scelto i propri rappresentanti.

Doppio impegno per Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, che dopo aver preso parte alla prova contro il tempo, parteciperanno anche a quella in linea, nella quale saranno affiancati da Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada e Giulio Pellizzari.

I CONVOCATI DI TUTTE LE NAZIONALI (UOMINI ÉLITE)

PROVA IN LINEA

ITALIA
BAGIOLI Andrea
CATTANEO Mattia
CICCONE Giulio
FORTUNATO Lorenzo
FRIGO Marco
MASNADA Fausto
PELLIZZARI Giulio
SOBRERO Matteo

SLOVENIA
GLIVAR Gal
GOVEKAR Matevž
MEZGEC Luka
MOHORIČ Matej
NOVAK Domen
POGAČAR Tadej
PRIMOŽIČ Jaka
ROGLIČ Primož
ŽUMER Matic

AUSTRALIA
HAMILTON Chris
HARPER Chris
HINDLEY Jai
MATTHEWS Michael
PLAPP Luke
SCOTSON Callum
STORER Michael
VINE Jay

BELGIO
BENOOT Tiesj
CAMPENAERTS Victor
EVENEPOEL Remco
HERMANS Quinten
MEURISSE Xandro
UIJTDEBROEKS Cian
VAN WILDER Ilan
VERMEERSCH Florian

DANIMARCA
CHARMIG Anthon
FOLDAGER Anders
HELLEMOSE Asbjørn
HONORÉ Mikkel
JUUL-JENSEN Christopher
KAMP Alexander
PEDERSEN Casper
SKJELMOSE Mattias

FRANCIA
ALAPHILIPPE Julian
BARRÉ Louis
BERNARD Julien
JEGAT Jordan
MADOUAS Valentin
PARET-PEINTRE Valentin
SEIXAS Paul
SIVAKOV Pavel

GRAN BRETAGNA
BLACKMORE Joseph
DONOVAN Mark
KNIGHT Oliver
KNOX James
KOERDT Bjoern
ONLEY Oscar
PIDCOCK Tom
WRIGHT Fred

PAESI BASSI
ARENSMAN Thymen
HUISING Menno
MOLLEMA Bauke
OOMEN Sam
POELS Wout
VAN DEN BROEK Frank

SPAGNA
ADRIÀ Roger
AYUSO Juan
BALDERSTONE Abel
CANAL Carlos
GARCÍA PIERNA Raúl
ROMEO Iván
SOLER Marc
VERONA Carlos

STATI UNITI
BARTA Will
LAMPERTI Luke
SHEFFIELD Magnus
SIMMONS Quinn
VERMAERKE Kevin
WARBASSE Larry

COLOMBIA
BERNAL Egan
RIVERA Brandon
TEJADA Harold
VARGAS Walter

ECUADOR
CAICEDO Jonathan
CARAPAZ Richard
LÓPEZ Harold Martín

ERITREA
GIRMAY Biniam
GHEBREIGZABIER Amanuel
KUDUS Merhawi
MULUBRHAN Henok
TESFATSION Natnael
ZERAY ARAYA Nahom

GERMANIA
ENGELHARDT Felix
HEIDEMANN Miguel
RUTSCH Jonas
SCHACHMANN Maximilian
STORK Florian
ZIMMERMANN Georg

IRLANDA
DUNBAR Eddie
HEALY Ben
MULLEN Ryan
RAFFERTY Darren
RYAN Archie
TOWNSEND Rory

MESSICO
DEL TORO Isaac
FRAYRE MOCTEZUMA Eder
RUVALCABA REYES David

NORVEGIA
BYSTRØM Sven Erik
LEKNESSUND Andreas
STAUNE-MITTET Johannes
SVESTAD-BÅRDSENG Embret

PORTOGALLO
ANTUNES Tiago
EULALIO Afonso
MORGADO Antonio
OLIVEIRA Ivo

SVIZZERA
CHRISTEN Fabio
CHRISTEN Jan
HIRSCHI Marc
SCHMID Mauro
WEISS Fabian

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI
NYCH Artem

CANADA
GERVAIS Laurent
LEONARD Michael

ESTONIA
TAARAMÄE Rein

LETTONIA
BELOHVOSCIKS Kristians
NEILANDS Krists
PLUTO Martin
SKUJINS Toms

CECHIA
BOROŠ Michael
VANIČEK Šimon

RUANDA
MASENGESHO Vainqueur
MUGISHA Moise
MUHOZA Eric
NKUNDABERA Eric
NSENGIYUMVA Shemu

SLOVACCHIA
SVRČEK Martin

VENEZUELA
PEÑUELA SANDOVAL Francisco Joel

MALI
DIALLO Yaya
DIARRA Siriki

MAURITIUS
MAYER Alexandre
DE COMARMOND Aurelien

SAO TOMÉ E PRINCIPE
ALFREDO Mauro
DO ROSARIO Ediney

ALGERIA
BADLIS Slimane

BELIZE
GONZALEZ Jyven

BRASILE
DA SILVA AVANCINI Henrique

CINA
SU Haoyu

COSTA RICA
ROJAS CAMPOS Gabriel Francisco

GIAPPONE
TODOME Yuhi

GRECIA
DRAKOS Nikolaos Michail

GRENADA
WALTERS Red

GUATEMALA
CHUMIL Sergio

GUYANA
JOHN Briton

ISRAELE
RAISBERG Nadav

KENYA
NDUNGU Edwin

MONGOLIA
BATSAIKHAN Tegshbayar

MONACO
LANGELLOTTI Victor

NAURU
ALESSANDRI Valerio Orazio Francesco

PANAMA
ARCHIBOLD CASTILLO Franklin

ROMANIA
PICIU Matthew-Denis

SENEGAL
CISSE Chiekhouna

SERBIA
ILIĆ Ognjen

TEAM DEI RIFUGIATI
WAIS Ahmad Badreddin

SUDAFRICA
MUNTON Byron

THAILANDIA
CHAWCHIANGKWANG Peerapol

TURCHIA
ORKEN Ahmet

UCRAINA
BUDIAK Anatolii

UNGHERIA
VALTER Attila

UZBEKISTAN
KHALMURATOV Muradjan

