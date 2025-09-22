Ciclismo
Mondiali ciclismo 2025: la startlist e i convocati di tutte le Nazionali per la prova in linea Elite maschile
Mandata in archivio la cronometro individuale, disputata ieri, la grande attesa, per la categoria uomini élite, ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada, è tutta per la prova in linea, che si disputerà domenica 28 settembre a Kigali, in Ruanda.
Molte delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i rispettivi convocati ed i partenti nella prova in linea, ma l’elenco non è ancora definitivo e potrà subire variazioni fino a 24 ore prima del via: l’Italia ha già scelto i propri rappresentanti.
Doppio impegno per Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, che dopo aver preso parte alla prova contro il tempo, parteciperanno anche a quella in linea, nella quale saranno affiancati da Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada e Giulio Pellizzari.
I CONVOCATI DI TUTTE LE NAZIONALI (UOMINI ÉLITE)
PROVA IN LINEA
ITALIA
BAGIOLI Andrea
CATTANEO Mattia
CICCONE Giulio
FORTUNATO Lorenzo
FRIGO Marco
MASNADA Fausto
PELLIZZARI Giulio
SOBRERO Matteo
SLOVENIA
GLIVAR Gal
GOVEKAR Matevž
MEZGEC Luka
MOHORIČ Matej
NOVAK Domen
POGAČAR Tadej
PRIMOŽIČ Jaka
ROGLIČ Primož
ŽUMER Matic
AUSTRALIA
HAMILTON Chris
HARPER Chris
HINDLEY Jai
MATTHEWS Michael
PLAPP Luke
SCOTSON Callum
STORER Michael
VINE Jay
BELGIO
BENOOT Tiesj
CAMPENAERTS Victor
EVENEPOEL Remco
HERMANS Quinten
MEURISSE Xandro
UIJTDEBROEKS Cian
VAN WILDER Ilan
VERMEERSCH Florian
DANIMARCA
CHARMIG Anthon
FOLDAGER Anders
HELLEMOSE Asbjørn
HONORÉ Mikkel
JUUL-JENSEN Christopher
KAMP Alexander
PEDERSEN Casper
SKJELMOSE Mattias
FRANCIA
ALAPHILIPPE Julian
BARRÉ Louis
BERNARD Julien
JEGAT Jordan
MADOUAS Valentin
PARET-PEINTRE Valentin
SEIXAS Paul
SIVAKOV Pavel
GRAN BRETAGNA
BLACKMORE Joseph
DONOVAN Mark
KNIGHT Oliver
KNOX James
KOERDT Bjoern
ONLEY Oscar
PIDCOCK Tom
WRIGHT Fred
PAESI BASSI
ARENSMAN Thymen
HUISING Menno
MOLLEMA Bauke
OOMEN Sam
POELS Wout
VAN DEN BROEK Frank
SPAGNA
ADRIÀ Roger
AYUSO Juan
BALDERSTONE Abel
CANAL Carlos
GARCÍA PIERNA Raúl
ROMEO Iván
SOLER Marc
VERONA Carlos
STATI UNITI
BARTA Will
LAMPERTI Luke
SHEFFIELD Magnus
SIMMONS Quinn
VERMAERKE Kevin
WARBASSE Larry
COLOMBIA
BERNAL Egan
RIVERA Brandon
TEJADA Harold
VARGAS Walter
ECUADOR
CAICEDO Jonathan
CARAPAZ Richard
LÓPEZ Harold Martín
ERITREA
GIRMAY Biniam
GHEBREIGZABIER Amanuel
KUDUS Merhawi
MULUBRHAN Henok
TESFATSION Natnael
ZERAY ARAYA Nahom
GERMANIA
ENGELHARDT Felix
HEIDEMANN Miguel
RUTSCH Jonas
SCHACHMANN Maximilian
STORK Florian
ZIMMERMANN Georg
IRLANDA
DUNBAR Eddie
HEALY Ben
MULLEN Ryan
RAFFERTY Darren
RYAN Archie
TOWNSEND Rory
MESSICO
DEL TORO Isaac
FRAYRE MOCTEZUMA Eder
RUVALCABA REYES David
NORVEGIA
BYSTRØM Sven Erik
LEKNESSUND Andreas
STAUNE-MITTET Johannes
SVESTAD-BÅRDSENG Embret
PORTOGALLO
ANTUNES Tiago
EULALIO Afonso
MORGADO Antonio
OLIVEIRA Ivo
SVIZZERA
CHRISTEN Fabio
CHRISTEN Jan
HIRSCHI Marc
SCHMID Mauro
WEISS Fabian
ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI
NYCH Artem
CANADA
GERVAIS Laurent
LEONARD Michael
ESTONIA
TAARAMÄE Rein
LETTONIA
BELOHVOSCIKS Kristians
NEILANDS Krists
PLUTO Martin
SKUJINS Toms
CECHIA
BOROŠ Michael
VANIČEK Šimon
RUANDA
MASENGESHO Vainqueur
MUGISHA Moise
MUHOZA Eric
NKUNDABERA Eric
NSENGIYUMVA Shemu
SLOVACCHIA
SVRČEK Martin
VENEZUELA
PEÑUELA SANDOVAL Francisco Joel
MALI
DIALLO Yaya
DIARRA Siriki
MAURITIUS
MAYER Alexandre
DE COMARMOND Aurelien
SAO TOMÉ E PRINCIPE
ALFREDO Mauro
DO ROSARIO Ediney
ALGERIA
BADLIS Slimane
BELIZE
GONZALEZ Jyven
BRASILE
DA SILVA AVANCINI Henrique
CINA
SU Haoyu
COSTA RICA
ROJAS CAMPOS Gabriel Francisco
GIAPPONE
TODOME Yuhi
GRECIA
DRAKOS Nikolaos Michail
GRENADA
WALTERS Red
GUATEMALA
CHUMIL Sergio
GUYANA
JOHN Briton
ISRAELE
RAISBERG Nadav
KENYA
NDUNGU Edwin
MONGOLIA
BATSAIKHAN Tegshbayar
MONACO
LANGELLOTTI Victor
NAURU
ALESSANDRI Valerio Orazio Francesco
PANAMA
ARCHIBOLD CASTILLO Franklin
ROMANIA
PICIU Matthew-Denis
SENEGAL
CISSE Chiekhouna
SERBIA
ILIĆ Ognjen
TEAM DEI RIFUGIATI
WAIS Ahmad Badreddin
SUDAFRICA
MUNTON Byron
THAILANDIA
CHAWCHIANGKWANG Peerapol
TURCHIA
ORKEN Ahmet
UCRAINA
BUDIAK Anatolii
UNGHERIA
VALTER Attila
UZBEKISTAN
KHALMURATOV Muradjan