Mondiali ciclismo 2025: esiste una alternativa a Pogacar? I favoriti che sognano il colpaccio

Il Mondiale di ciclismo su strada 2025 in Ruanda promette spettacolo. Il percorso africano, con i suoi oltre 6000 metri di dislivello, è tra i più duri mai affrontati nella storia della rassegna iridata. Un tracciato che premia scalatori e corridori abili nelle corse di un giorno, ma con una gran dote di fondo.

Il nome in cima alla lista dei favoriti è inevitabilmente quello di Tadej Pogacar. Lo sloveno, campione in carica, ha dimostrato per tutta la stagione, e in generale in carriera, una superiorità netta su percorsi di questo genere. Tutte le sue qualità, ormai note al mondo, lo rendono il punto di riferimento assoluto.

C’è però un’incognita: la sua condizione. Nella prova a cronometro, Pogacar non è apparso brillante e si è visto addirittura superato in corsa dal vincitore della gara, Remco Evenepoel. Un campanello d’allarme? Forse sì, ma è anche vero che nelle corse su strada lo sloveno sa sempre esaltarsi. Il belga della Soudal-Quick Step ha lanciato un chiaro messaggio: non solo è pronto, ma è in grado di battere Pogacar anche sul terreno della resistenza. La vittoria nella cronometro, con tanto di sorpasso sullo sloveno, ha dato una spinta morale enorme a Evenepoel. L’obiettivo sarà quello di provare a staccare il rivale e sognare la doppietta iridata.

Tra due litiganti il terzo gode? Non mancano infatti i possibili antagonisti. Juan Ayuso e Isaac del Toro, i due talenti della UAE Emirates XRG, hanno dimostrato grande brillantezza tra fine agosto e inizio settembre. Lo spagnolo ed il messicano hanno tutte le carte in regola per provare a far saltare il banco. Chi è ideale per questo circuito è anche il britannico Tom Pidcock, reduce da un clamoroso podio alla Vuelta.