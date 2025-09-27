Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 27 settembre, streaming, italiani in gara

Continuano per il canottaggio ed il paracanottaggio le Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, sabato 27 settembre, saranno in palio le medaglie in altre 6 specialità, delle quali 2 olimpiche, 2 non olimpiche e 2 paralimpiche.

L’Italia punta sull’otto senior maschile di Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, e sul quattro con PR3 misto di Stanislau Livintchuk, Marco Frank, Martina Osualdini e Carolina Foresti, con Chiara Reto al timone.

Per i Mondiali senior 2025 di canottaggio le Finali A non saranno trasmesse in diretta tv, ma la differita sarà affidata a partire dalle ore 11.00 a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e Rai Play Sport 2, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intera sessione.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2025

Sabato 27 settembre

08.05 Finale A doppio PR2 misto

08.18 Finale A quattro con PR3 misto (Stanislau Livintchuk, Marco Frank, Martina Osualdini, Carolina Foresti, con Chiara Reto al timone)

08.33 Finale A singolo pesi leggeri femminile

08.50 Finale A singolo pesi leggeri maschile

09.05 Finale A otto senior femminile

09.18 Finale A otto senior maschile (Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone)

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista, differita ore 11.00 Rai Sport HD.

Diretta streaming: worldrowing.com e Rai Play Sport 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.