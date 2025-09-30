Canoa
Mondiali canoa slalom 2025, l’Italia chiude quinta nella canadese maschile a squadre
La seconda giornata dei Mondiali senior di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, si chiude con le prove a squadre della canadese maschile e femminile. L’Italia offre un’ottima prova nella gara maschile, ma non riesce a conquistare il podio e deve accontentarsi della quinta piazza.
Vince la medaglia d’oro e si laurea campione del mondo la Francia che, scesa per ultima, completa il suo percorso netto in 99.97. Secondo posto per la Gran Bretagna che taglia il traguardo con il tempo di 100.76, staccata dii settantanove centesimi dai vincitori, e precede di soli dieci centesimi la Slovenia, terza classificata con 100.86.
La formazione azzurra conclude la sua prova con il percorso netto completato senza penalità in 101.38. Martino Barzon, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi accusano un ritardo di 1”41 dalla vincitrice e arrivano a soli cinquantadue centesimi dalla medaglia di bronzo. Il piazzamento nelle prime cinque, dopo il terzo posto conquistato nella rassegna iridata del 2023, lascia ben sperare per le prove di semifinale della gara individuale.
Nella gara femminile si aggiudica la medaglia d’oro la Cechia che completa il percorso netto con il tempo di 109.57 e porta a casa il titolo iridato. La compagine ceca precede la Germania, medaglia d’argento grazie al percorso netto completato in 112.93, con un ritardo di 3’36 dalle vincitrici, e la Gran Bretagna, terza con 115.61.